Radio Vitoria Gaur Actualidad Bullyng Goikoana Barcina:‘Hay una falta de capacidad para identificar la violencia, sobre todo, en los niños’ EITB MEDIA Publicado: 02/05/2022 13:50 (UTC+2) Última actualización: 02/05/2022 14:05 (UTC+2) Entrevistada en Radio Vitoria Goikoana Barcina, miembro de Arnastu, la Asociación de Apoyo Contra el Acoso Escolar en Euskadi en el marco del Día Internacional contra el Acoso Escolar. Barcina asegura que dos de cada 10 escolares de primaria sufren bullyng. Escuchar la página Escuchar la página

El Gobierno Vasco identificó 129 casos de bullyng el pasado curso, pero según Goikoana Barcina, los datos del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación cifran, en realidad, en un 20% de los alumnos de primaria un 17% en secundaria. Barcina asegura que hay mucho más acoso en primaria y que mucho del acoso que se sufre en secundaria viene desde primaria, por lo que 'las consecuencias y secuelas son de mayor gravedad'.

Comenta que el perfil que suele acercarse a la asociación es menor de entre 7 y 12 años con sintomatología como depresión, autolesiones, dolores de cabeza o no querer ir al colegio. Niños que llevan mínimo uno o dos años sufriendo acoso y que han pedido ayuda al sistema, pero no han recibido respuesta.

Barcina cree que el problema es que 'hay una banalización, una tolerancia y una falta de capacidad para identificar la violencia, sobre todo cuando se trata de casos de niños'. Por eso, cree, es muy importante identificar la violencia ya que 'si no identificamos, no actuamos y si no actuamos se mantiene'.