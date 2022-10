Radio Vitoria Gaur Actualidad Vitoria-Gasteiz ‘Si el Ayuntamiento desclasifica los terrenos del sector 17 tendrá que indemnizar a sus propietarios’ EITB MEDIA Publicado: 20/10/2022 20:37 (UTC+2) Última actualización: 20/10/2022 20:37 (UTC+2) Así lo asegura Juan Ramón Fernández, el catedrático de derecho administrativo de Madrid, contratado por los propietarios de los terrenos del sector 17, que ha elaborado un informe en el que argumenta por qué el Ayuntamiento debe indemnizarles si esas parcelas pasan de urbanizables a rústicas. Escuchar la página Escuchar la página

Otro paso más en el pulso que mantienen los propietarios de los terrenos del Sector 17, ubicado entre Lasarte y Armentia, con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

En esta ocasión los dueños de las parcelas han contratado a un catedrático de derecho administrativo de Madrid, que ha elaborado un informe en el que argumenta por qué el Ayuntamiento debe responder con su patrimonio si desclasifica esos terrenos, es decir, si dejan de ser urbanos para convertirse en rústicos e impedir así la construcción de casi 300 chalets previstos en esa zona.

La mayoría son razones técnicas en las que explica que no se ha actuado conforme a derecho y que el Ayuntamiento no ha cumplido la ley. Además, sostiene que hay que tener en cuenta que no se ha construido nada en esos terrenos en los últimos años por la crisis inmobiliaria de 2008. Acusa al consistorio de no actuar para evitar el colapso de la actividad inmobiliaria de la ciudad.

La conclusión a la que llega el catedrático Juan Ramón Fernández es que, si hay desclasificación, el Ayuntamiento tendrá que indemnizar, y si no, irán a los tribunales

El Consistorio también participaba de la asamblea como propietario de una parte. El concejal Férnandez de Landa negaba que hubiera que indemnizar aludiendo a dos informes jurídicos municipales.

El pulso continúa. De momento hay tres procesos judiciales abiertos y, sin no hay acuerdo previo, se prevén más.