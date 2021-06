24/06/2021 13:14 noticias Unidad Móvil "Proiektu honi ez!", en contra del parque fotovoltaico de Solaria Radio Vitoria Gaur Magazine La plataforma del pueblo de Durana ha dado hoy a conocer sus argumentos para decir NO a este proyecto. El principal es que Solaria no dice la verdad. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Rueda de prensa de la plataforma "Proiektu honi ez!" 10:38 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La plataforma contraria a este proyecto afirma que Solaria no cuenta la verdad al afirmar que generará 300 empleos, que su compromiso está con el medio ambiente y la zona rural, y menos aún cuando dice que solo ocupará el 1% de la extensión de Arrazua Ubarrundia, porque, aseguran, la ocupación será del 30%. Consideran que esta multinacional solo persigue un objetivo, aprovecharse de los fondos europeos de recuperación para hacer negocio y obtener el máximo beneficio y añaden que es un proyecto precipitado, poco transparente y sin ningún criterio técnico que lo avale. Reclaman que hasta que no se apruebe el Plan Territorial Sectorial de energías renovables, no se plantee ningún parque fotovoltaico ni en Durana ni en ningún otro sitio en Euskadi.

La plataforma propone ubicaciones alternativas que no ocuparían terreno cultivable como la base militar de Araca, la balsa Noryeste, Gardélegui o el Parque tecnológico de Miñano. Piden a los vecinos de Durana que el próximo 3 de julio digan no a este proyecto en la asamblea vecinal del Concejo abierto.