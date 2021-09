21/09/2021 15:08 unidad movil Salas de conciertos Iker Arróniz: "El pasaporte Covid permitiría recuperar los eventos tal y como eran" EITB MEDIA La nueva ampliación de aforos no beneficia a salas como Jimmy Jazz. El espacio del que disponen les obliga a mantener unas distancias entre espectadores que les impide acoger más del 20% de público. "Las salas de conciertos están pensadas para aforos de pie y no sentados", afirma Iker Arróniz. Escuchar la página Escuchar la página

"En un año normal ya hubiéramos anunciado un montón de eventos, pero ahora mismo no nos atrevemos a hacerlo". Lo cuentan desde Jimmy Jazz, una de las salas con mayor actividad musical de Euskadi. Hay, de hecho varios conciertos cerrados, como Zahara, Depedro, Fuel Fandango...pero si la normativa no se adapta a la idiosincrasia de estos espacios culturales, su actividad es inviable. Los gestores de la sala gasteiztarra hacen números y las cuentas no salen. De 48.000 espectadores de 2019 han pasado a 8.000 en 2020, debido a la pandemia y las restricciones sanitarias. Y la recaudación ha caído más del 85%. En la actualidad, a pesar de que esas restricciones se han flexibilizado, con la posibilidad de aforos al 75%, esto no beneficia a salas como la de Coronación, tal y como explica Iker Arróniz en Radio Vitoria Gaur Magazine. "Las salas de conciertos están pensadas para aforos de pie y no sentados".