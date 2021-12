03/12/2021 12:43 Tema del día Vacunas "No hay razón para no vacunarse" EITB MEDIA Eduardo García Langarica, Presidente hasta hace unos meses de Medicus Mundi España, afirma en Radio Vitoria que hay veinte veces más riesgo de entrar en una uci si las personas no se vacunan. Escuchar la página Escuchar la página

La actualidad de las últimas semanas nos acerca al mundo de las vacunas. Europa se está volcando en acercar la tercera dosis a la ciudadanía. Ómicron, la nueva variante de la Covid-19 está trastocando las previsiones saniytaris de este fin de año. Hace casi un año comenzaba la campaña de vacunación en todo el mundo con una idea principal lanzada por al Oms y el resto de autoridades sanitarias: de la pandemia no saldremos hasta que no salgamos todos. Y es que mientras en Europa la vacunación ha llegado hasta un 80% con la pauta completa en África apenas ha llegado al 7%. Eduardo García Langarica, Presidente hasta hace unos meses de Medicus Mundi España, afirma en Radio Vitoria que "hay veinte veces más riesgo de entrar en una uci si las personas no se vacunan."No hay razón para no vacunarse", señala. La nueva variante del coronavirus pone de manifiesto además, que es fundamental que las vacunas lleguen a todo el mundo. De todas estas cuestiones hablamos con Eduardo García Langarica en Radio Vitoria.