14/01/2022 15:17 D. O. Arabako txakolina "Los clientes que nos demandan txakoli en lata nos siguen comprando txakoli en botella" Mariano Álava, presidente de Arabako Txakolina defiende la apuesta de los productores alaveses por la comercialización del txakoli en lata. La alternativa a la botella de vidrio no convence a los consejos reguladores de Bizkaia y Gipuzkoa.

Los productores alaveses están apostando por ampliar su línea de venta tradicional con una alternativa demandada en el ámbito internacional. No se trata de eliminar el txakoli en botella de vidrio. De hecho, la comercialización del txakolí en lata no está reduciendo las ventas en vidrio, sino todo lo contrario. Así lo explica en Radio Vitoria Gaur magazine Mariano Álava, presidente de la D.o. Arabako Txakolina y propietario de Bodegas Artomaña.