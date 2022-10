entrevista del día Entrevista Loli García: ‘Los empresarios están todo el día llorando porque quieren seguir incrementando sus beneficios' EITB MEDIA Publicado: 10/10/2022 09:37 (UTC+2) Última actualización: 10/10/2022 09:37 (UTC+2) Entrevistada en Radio Vitoria, Loli García, secretaria general de CCOO Euskadi, sostiene que hay motivos suficientes para garantizar el poder adquisitivo de los salarios y ha acusado a los empresarios de ‘llenarse los bolsillos a costa de las y los trabajadores’ Escuchar la página Escuchar la página

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, asegura que 'los salarios se tienen que situar en torno del IPC. Los trabajadores se han dejado la piel en esta situación de pandemia. Los empresarios están todo el día llorando porque quieren seguir incrementando sus beneficios y eso no es sostenible, no es justo y no es razonable. Las empresas están repercutiendo una parte importante de los costes de la energía y de las materias primas en el producto final, de ahí la inflación subyacente, que son los precios quitado la energía y la alimentación no elaborada que está en el 6,5%. Por lo tanto, hay margen suficiente para mejorar los salarios', defiende.

Entrevistada en Radio Vitoria, García se ha mostrado muy crítica con la clase empresarial. 'En una situación con congelación salarial los empresarios se están llenando los bolsillos a costa de las y los trabajadores', afirma, para concluir que 'las empresas, en estos momentos, tienen capacidad suficiente para abordar el tema salarial, que es un tema de justicia social. Ha llegado el momento de reconocer el esfuerzo de los trabajadores'.

La secretaria general del CCOO-Euskadi, se ha mostrado satisfecha con iniciativa del Gobierno español de subir un 9,5% los salarios del funcionariado, repartido en los tres próximos años. En cualquier caso, afirma que en Euskadi hay mucho margen de negociación para mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en la Administración.