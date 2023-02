Radio Vitoria Gaur Unidad Móvil Desmontado mitos de hábitos de vida saludables EITB MEDIA Publicado: 15/02/2023 14:24 (UTC+1) Última actualización: 15/02/2023 15:51 (UTC+1) ¿El agua con limón reduce la grasa? Es una de las leyendas sobre alimentación que la coordinadora de Salud Comunitaria del Centro de Salud de Olaguibel Arantxa Ahedo desmitifica en las charlas que ofrece, entre otros, en el Bizan de Arana. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Limón 9:41 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Desmontando mitos de hábitos de vida saludables

Los mitos, las nuevas realidades y las falsas creencias de los hábitos de vida saludables, son constantes. Conviene cada cierto tiempo recordar aquello que ya es costumbre pero no tiene por qué ser saludable o no tiene una base científica. Se mantienen viejos mitos y se renuevan algunos. Por eso Arantxa Ahedo ha vuelto a ofrecer una charla sobre 'Mitos, realidades y falsas creencias de hábitos de vida saludables'. Charla que llega después de hablar sobre 'Mujer y Ciencia', donde destaca que se está avanzando en la investigación pero todavía no se tienen suficientemente en cuenta la diferencia entre hombres y mujeres. Según Ahedo, todo lo relacionado con la mujer se medicaliza mucho más que lo relativo al hombre.