café de las 10 Salud ¿Por qué hay personas que no consiguen bajar de peso? EITB MEDIA Publicado: 05/07/2023 14:15 (UTC+2) Última actualización: 05/07/2023 14:15 (UTC+2) Científicos internacionales han realizado un estudio que desvela un factor hasta ahora desconocido y que explica por qué las personas obesas que realizan una dieta recuperan tan rápido el peso que han perdido Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Dieta y salud 31:08 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La clave está en el cerebro. Y no tiene nada que ver con la falta de voluntad como se ha creído en las últimas décadas de forma falsa e injusta.

Las últimas investigaciones apuntan a que el problema de la obesidad no es del cuerpo, es fundamentalmente del cerebro. Esto abre un nuevo horizonte en la investigación y podría explicar por qué hay personas a las que les cuesta tanto adelgazar. "El que quiere, puede, es cuestión de voluntad" y otro tipo de frases motivacionales inundan las redes sociales y trasladan la idea de que quien no adelgaza es porque no se esfuerza. La ciencia nos dice ahora que eso solo es cierto en parte.

En Radio Vitoria hablamos con Ismael Galancho, nutricionista, asesor de nutrición y entrenamiento.