café de las 10 Salud Aumentan las infecciones de transmisión sexual EITB MEDIA Publicado: 10/07/2023 15:26 (UTC+2) Última actualización: 10/07/2023 15:26 (UTC+2) Euskadi es la tercera comunidad donde más crecen los contagios por el aumento del sexo de riesgo y el menor uso del preservativo. En los últimos siete años las infecciones han crecido un 71%. Una cuarta parte de los nuevos casos se dan en el colectivo de jóvenes de entre 15 y 24 años Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Infecciones de transmisión sexual 26:37 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Aumentan las infecciones de transmisión sexual

Las enfemermedades de transmisión sexual son un problema de salud pública porque muchas de ellas no presentan síntomas y pueden trasmitirse sin que la persona sea consciente de estar haciéndolo. Tienen una incidencia más alta en hombres y en el colectivo gay. Lo que se aprecia en las nuevas generaciones es que les falta información y además muchos y muchas no ven el riesgo ni las consecuencias de contraer una ITS. Los expertos creen que son varios los factores que están provocando esta relajación entre la gente más joven, y es que al aumento de consumo de pornografía hay que sumarle otras razones. En Radio Vitoria hablamos con Arantxa Arrillaga, responsable del Plan del Sida e Infecciones de Trasnmisión Sexual de Osakidetza, que incide en la importancia del diagnóstico precoz para curar este tipo de enfermedades.

Los profesionales de la salud inciden en la importancia de una buena educación sexual que vaya más allá de infundir miedo. Nos lo cuenta Mikel Resa, sexólogo y educador de la Comisisón Antisida de Álava.

En los últimos cinco años los casos de gonorrea han crecido en Euskadi un 177% y los de sífilis un 53%, aunque es la clamidia la infección de transmisión sexual que más se detecta en la actualidad en los hospitales vascos.