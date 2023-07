café de las 10 SOLEDAD NO DESEADA Voluntarios que alivian la soledad estival EITB MEDIA Publicado: 26/07/2023 12:33 (UTC+2) Última actualización: 26/07/2023 12:33 (UTC+2) Cada vez hay más colectivos y asociaciones que intentan poner remedio a la soledad no deseada de la población de edad avanzada. Lo hacen mediante programas específicos y con voluntariado que escucha y acompaña a estas personas. El verano es uno de los momentos con más demanda. Escuchar la página Escuchar la página

En verano muchas ciudades se quedan prácticamente vacías. Poco nos paramos a pensar en que no todo el mundo tiene la suerte de poder pasar un buen verano.

Algunas personas mayores se encuentran solas, no hablan con nadie, padecen algún tipo de enfermedad. Son personas para quienes el verano no implica vacaciones, sino soledad.



Hoy en el café de las 10 h nos preguntamos, ¿nos acordamos de los mayores que se quedan solos cuando nos vamos de vacaciones?

Cruz Roja Alava tiene varios programas para evitar la soledad de las personas mayores: acompañamientos puntuales, semanales, acompañamientos emocionales que se alargan en el tiempo generando lazos tan bonitos, como los que han creado Carlos y Ana Ruth y su nieto Alejandro, voluntarios que alivian la soledad de personas mayores en Vitoria-Gasteiz.