Radio Vitoria Gaur Unidad Móvil Feli Sola, una abuela que conoce las dos caras de la soledad Publicado: 26/07/2023 14:07 (UTC+2) Última actualización: 26/07/2023 14:07 (UTC+2) Feli Sola es una de esas mujeres que, con casi 80 años, tiene mucha actividad. Después de cuidar de su único nieto durante su infancia y tras enviudar quiso salir de la soledad no deseada a través del Bizan de Zaramaga. Hoy, no para en las comisiones y valora de forma positiva la soledad

En el Día de los Abuelos y las Abuelas hemos conocido a Feli Sola Ugarte de casi 80 años. Acudió por primera vez a un Bizan con el único objetivo de dejar la situación de soledad que vivía. Destaca que fue una decisión difícil, pero no se arrepiente: tras participar en diferentes talleres y todo tipo de actividades ha encontrado su lugar en las comisiones. Sola Ugarte asegura que hay que salir de la soledad no deseada pero que a su vez, hay que valorar también los momentos de soledad con estos son positivos. Declaraciones que ha hecho a Radio Vitoria en la sede de Bizan Info, donde Andoni Ramos, trabajador de esta oficina, ha dado a conocer los servicios que se ofertan en esta red para que las personas mayores (y no tan mayores) abandonen su situación de soledad no deseada.