entrevista del día Convivencia ‘El centro de refugiados de Arana está planteado desde una dimensión que no favorece la cercanía al barrio’ EITB MEDIA Publicado: 06/03/2024 09:52 (UTC+1) Última actualización: 06/03/2024 10:05 (UTC+1) Entrevistada en Radio Vitoria, Arantza Chacón, directora de Zehar Errefuxiatuekin, ha denunciado que el futuro centro de Arana, en el que se prevén 350 plazas, no está planteado desde el modelo de Euskadi, donde se apuesta por recursos más pequeños que favorezcan la integración. Escuchar la página Escuchar la página

La antigua clínica Arana de Vitoria-Gasteiz se va a convertir en un Centro de Acogida de Protección Internacional. Su adecuación costará 14 millones y contará con 350 plazas. Entrevistada en Radio Vitoria, la directora de Zehar Errefuxiatuekin, Arantza Chacón, ha defendido la necesidad de contar con este tipo de centros, como tienen en Oñati o en Tolosa, pero discrepa con el modelo que plantea el Gobierno español.

'Ese centro no está planteado desde el modelo de Euskadi. Aquí no tenemos recursos tan grandes. Siempre hemos apostado por recursos más pequeños y más cercanos. La acogida no solo se hace desde las administraciones. El barrio y las escuelas juegan un papel muy importante. Ser tan grande dificulta mucho que el barrio pueda absorber a esas personas y es difícil tener una mirada cercana', asegura Chacón.