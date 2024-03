entrevista del día Política 'En la manifestación del 3 de marzo no me siento cómodo porque algunos van a enfrentarse con la Ertzaintza' EITB MEDIA Publicado: 13/03/2024 10:05 (UTC+1) Última actualización: 13/03/2024 10:12 (UTC+1) Entrevistado en Radio Vitoria, Ramiro González, diputado general de Álava, asegura que 'es evidente que en la manifestación del 3 de marzo decenas de personas fueron a montar el lío. Los convocantes tendrían que ser los primeros interesados en rechazar estos comportamientos’, indica. Escuchar la página Escuchar la página

'Hay quienes año tras año hacen lo posible para que no me sienta cómodo en la manifestación del 3 de marzo porque hay gente que va a enfrentarse a la Ertzaintza'. Son las declaraciones en Radio Vitoria del diputado general de Álava, Ramiro González, tras señalar que 'cuando en una manifestación así participan personas encapuchadas y que llevan cosas para tirar evidentemente no van con buenas intenciones'.

Según González, 'los convocantes de la manifestación tendrían que ser los primeros interesados en rechazar estos comportamientos'.