televisión Nuevos programas Estrenos y regresos destacados para sentir, disfrutar y compartir, en la programación de otoño de ETB EITB Media EITB Publicado: 02/09/2025 11:05 (UTC+2) Última actualización: 02/09/2025 11:20 (UTC+2) En ETB1 se estrenan "Euskal Herria Hegan" y "Dagoenean Bonbon" y en ETB2 "El Otro Lado de la Mesa", "Así Se Escribe Un Crimen" y "Pintxo Pote". Además, vuelven el concurso de parejas "Tal Para Cual" y el programa sobre el euskera y el universo de las lenguas "Tribuaren Berbak".

Euskaraz irakurri: Saio berriak eta itzulera esanguratsuak, ETBren udazkeneko programazioan, elkarrekin sentitu eta dastatzeko

Lo que somos, lo que nos une… Con ese espíritu ha presentado ETB su programación de otoño este martes, 2 de septiembre, en el marco del FesTVal de Vitoria-Gasteiz. Una programación diversa, para compartirla juntos, para disfrutar, gozar, sentir, descubrir y entretener, y llena de servicio público, actualidad y cercanía. El director de ETB Unai Iparragirre ha conducido la rueda de prensa en la que han tomado la palabra compañeras y compañeros que respaldan las apuestas de este año. También han participado el director de Deportes de EITB Joseba Urkiola, la directora de Informativos de EITB Arantza Ruiz y la directora de Informativos de ETB Maite Amundarain.

En la programación de ETB1 destaca "Euskal Herria Hegan", un proyecto ilusionante y elaborado con mucho mimo. Esta serie documental de nueve capítulos nos ofrece una experiencia audiovisual extraordinaria; un espectacular viaje para los sentidos que recorre nuestra tierra desde el aire, mostrando su esencia como nunca antes se ha visto. La música, compuesta para la serie por Fernando Velázquez y ejecutada por la Orquesta Sinfónica de Navarra, es parte esencial del alma del programa, junto con la narración, a cargo de la actriz Miren Gaztañaga. Artistas y grupos referentes serán protagonistas en cada uno de los capítulos.

También se estrenará el programa "Dagoenean Bonbon" con Armintz Gorrotxategi. El joven heredero de la conocida saga de confiteros emprende un caprichoso y sabroso viaje televisivo, dando a conocer las bellas y sorprendentes historias que hay detrás de los dulces vascos más emblemáticos.

Asimismo, regresa este curso a ETB1 "Tribuaren Berbak", programa divulgativo sobre el euskera y el universo de las lenguas. Kike Amonarriz, acompañado de Izaro Arruti, abordará aspectos relacionados con el euskera de manera constructiva y desde un punto de vista positivo.

Una de las apuestas más importante de ETB2 es "El Otro Lado de la Mesa", un innovador experimento sociológico que promoverá el diálogo sincero y la reflexión profunda, presentado por Xabier García Ramsden. Un programa de servicio público en el que cada semana, dos personas completamente desconocidas y con opiniones radicalmente opuestas sobre un mismo tema se sentarán juntas a cenar. La psicóloga Amagoia Eizagirre analizará las dinámicas de cada encuentro.

Destaca, igualmente, el regreso del mítico concurso "Tal Para Cual", de la mano de Anne Igartiburu, quién también vuelve a casa. Será un programa lleno de entretenimiento, con más ritmo, más risas y mucha más emoción; un espacio en el que las parejas se ponen a prueba y pueden ganar un buen dinero.

Otro programa clásico de ETB2, "La Noche de…" que celebrará su 30 aniversario cambia de presentador. Sara Gandara tomará el relevo de Dani Álvarez en el espacio cinematográfico que comenzó hace 30 años de la mano de Félix Linares. Además, en breve se estrenarán "Así Se Escribe Un Crimen", sobre los casos más mediáticos y estremecedores de la crónica negra en Euskadi. Ainhoa de las Heras, David Olabarri y David González, periodistas de sucesos de El Correo, y Miriam Duque, presentadora del programa, son algunos de los periodistas que cubrieron estos sucesos en primera línea y que ahora reviven su cobertura de los crímenes, desde la investigación inicial hasta la resolución judicial.

Otra novedad gastronómica que llegará en otoño será "Pintxo Pote" con Javi Sierra, quien se va de ruta por los pueblos de Euskadi para que la audiencia elabore sus listas para hacer pintxo potes.

Amplio espacio para la ficción en euskera en ETB1

En el marco del compromiso de EITB por la ficción seriada en euskera, este otoño podremos ver en ETB1 "Desagertuta", el thriller que ha batido todas las marcas en PR1MERAN, y las series "Zeru Ahoak" y "Go!azen 12" que se preestrenarán en el Festival de San Sebastián. Por su parte, ETB2 emitirá las series "Cristobal Balenciaga" y "Las Pelotaris 1926", entre otros.

En lo que respecta a los programas diarios, Maddalen Arzallus y Xabier Sukia regresarán con la sexta temporada de "Biba Zuek!", y en ETB2 Odei Esnaola presentará "Euskadi Quédate", nuevo programa que ofrecerá información cercana a través de directos y reportajes elaborados con mimo. El magazine reflejará la diversidad de la sociedad vasca, con historias amables y emotivas. Por su parte, en el espacio de actualidad de las mañanas "En Jake" Xabier Lapitz estará acompañado esta temporada por Leire Torre, quien también seguirá al frente del programa de reportajes "La Otra Cara".

Regresan también a la programación, etre otros, los concursos diarios "Mihiluze" (Ilaski Serrano y Antton Telleria), "Esto No Es Normal" (Nerea Alias y Egoitz Txurruka) y "Atrápame Si Puedes" (Patxi Alonso); los espacios de cocina y nutrición "Txoriene" (Zigor Iturrieta y Patricia Viteli), "Joseba Arguiñano, Sukalerrian" y "A Bocados" (Ander Gonzalez y Gabriela Uriarte); los programas de actualidad "11 Entzuteko" (Klaudio Landa) y "Navarra Hoy" (Amaiur Elizari); el programa sobre bertsolaritza "Hitzetik Hortzera" (Mirari Martiarena) y el de ciencia, tecnología e innovación "Teknopolis" (Iñaki Leturia).

Informativos y deportes

En informativos, además del estreno del nuevo plató de "Teleberri", destaca la incorporación de nuevos presentadores: Dani Álvarez jefe de informativos de Radio Euskadi hasta la fecha conducirá la edición de noche de "Teleberri" y Saioa Martija la de fin de semana. El equipo de ETB2 se completa con África Baeta. En ETB1, Asier Otegi acompañará a Irati Errandonea en el informativo matinal "Egun On" y Nerea Reparaz se reincorpora al informativo "Gaur Egun" de la noche. Copletan la terna Xabier Usabiaga en la edición de mediodía y Lierni Agirrezabala el fin de semana.

La oferta deportiva incluye la información diaria en el espacio "Kirolak" y retransmisiones deportivas como la Bandera de Donostia, la regata más esperada de la temporada de remo, pelota a mano, la quinta edición del Winter Series de cesta punta, herri kirolak (con los programas "Harri Herri" y "Kirol Herri") y fútbol, sin olvidar los reportajes de "Helmuga".