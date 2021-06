El reportaje 'Albistearen atzetik', este martes por la noche, en "Ur Handitan"

21/06/2021 13:37

Presentado por Xabier Madariaga, el programa tendrá como protagonista a varios periodistas vascos que viven en primera línea las últimas noticias internacionales.

Este martes, el programa "Ur Handitan" recogerá el testimonio de varios periodistas, corresponsales y reporteros vascos que siguen en primera línea las últimas noticias a nivel internacional. ¿Quiénes son los profesionales que nos informan de los conflictos a nivel mundial? ¿Cómo viven las situaciones peligrosas que pueden encontrarse?

Andoni Lubaki es un fotoperiodista de Urretxu. Ha trabajado en el Sahara, Libia, Irak, Argelia y Siria, entre otros, colaborando con Associated Press y Vice News, y sus fotografías han sido publicadas en The New York Times, The Guardian, The Washington Post, Gara y Argia. En 2013 fue secuestrado en Alepo por un supuesto grupo rebelde yihadista durante 14 horas. Sin embargo, aquella situación no lo detuvo para seguir dando a conocer al mundo esas crudas realidades con su cámara de fotos.

También hay periodistas en primera línea en la prensa escrita. Una de ellas es Kristina Berasain, responsable del departamento de noticias internacionales de Berria durante muchos años. Aunque nunca ha ejercido como corresponsal, ha trabajado a menudo en lugares conflictivos para informar a la ciudadanía 'in situ'. Gaza, Riff, Ceuta y Melilla, Egipto, México... han sido muchos lugares, pero especialmente ha informado desde el Sahara. "Ese fue mi primer viaje y estoy realmente comprometida con las personas de allí. En el mundo del periodismo, es muy importante estar en la calle y conocer de primera mano estas realidades".

A los 30 años Mikel Ayestaran renunció a su trabajo de redacción en Euskal Herria para trabajar como freelance en Oriente Medio. Siempre le ha gustado viajar, y tomó la decisión de trabajar como corresponsal estando en Irán. Desde entonces trabaja para EITB y Vocento, y ha seguido las guerras de Siria y Gaza. Durante muchos años ha tenido a su familia lejos, y reconoce que eso es lo que peor ha llevado. Sin embargo, desde 2015 reside en Jerusalén con su mujer y sus hijos.

Por otro lado, el programa también tomará como protagonista a Oskar Epelde, un periodista vasco que conoce muy de cerca África. El reportero arrasatearra ha estado durante muchos años informando sobre los sucesos ocurridos en este continente, tanto en los informativos de EITB, así como en TeleSur de Latinoamérica o en el diario Berria.

Una vez terminados sus estudios de comunicación audiovisual, Ane Irazabal comenzó trabajando en un pequeño medio de comunicación palestino con solo 25 años. Después, viajó a Egipto para narrar la etapa posterior a Mubarak, pero se trasladó a Roma por la represión del golpe de Estado de 2013. Desde entonces, se encuentra informando de la mayor crisis humanitaria de los últimos años: la de los refugiados.

Arantxi Padilla, por su parte, es corresponsal de EITB en Sudamérica desde 2011, aunque en 2016 hizo una pausa para volver a Euskal Herria. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, una vez conocida otra realidad, en Sudamérica se encontraba más a gusto a pesar de las situaciones de riesgo que se podría encontrar.

El reportaje Albistearen atzetik, este martes, en "Ur Handitan". Se podrá seguir a partir de las 22:15 horas, en ETB1 y eitb.eus.