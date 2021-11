19/11/2021 11:09

televisión

Deportes

Atletismo, balonmano, fútbol y pelota a mano, el fin de semana, en directo

EITB Media

Se emite el Cross de Itálica, el partido de la Copa EHF Super Amara Bera-Bera vs Valcea, el de la Liga Iberdrola Eibar vs At. Madrid y cuatro partidos del Campeonato de Parejas. Por otra parte, "Helmuga" tendrá como protagonistas a las corredoras de montaña Oihana Azkorbebeitia y Aitziber Ibarbia.

La oferta deportiva de este fin de semana de ETB1 y eitb.eus incluye retransmisiones en directo y el programa deportivo "Helmuga" (domingo, 11:30 horas), que ofrecerá un único reportaje con Oihana Azkorbebeitia y Aitziber Ibarbia. Reunirán a las dos corredoras de montaña en el barrio Sagasta de Abadiño para charlar sobre el monte, las carreras, la maternidad y la vida en general. La lista de retransmisiones comenzará el sábado a las 16:00 horas con balonmano: partido de la Copa EHF Super Amara Bera-Bera vs Valcea. Después se emitirá el festival de pelota de Pamplona, que incluye dos partidos del Campeonato de Parejas: Bakaikoa-Elizegi / Larrazabal-Salaverri II (promoción) y Urrutikoetxea-Aranguren / Laso-Imaz (primera). El domingo, a las 12:00 horas se emitirá el partido Eibar vs At. Madrid de la Liga Iberdrola y a las 13:00 horas el Cross de Itálica en ETB4. Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, podremos disfrutar con otros dos enfrentamientos de la primera jornada del Parejas desde Mungia: Zabala-O. Etxebarria / Elordi-Untoria y Ezkurdia-Tolosa / Elezkano II-Zabaleta.

