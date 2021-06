Los veteranos Patxi y Oskar, eliminados por Nahia en los palos borrachos

22/06/2021 01:15

El Conquistador del Fin del Mundo

Resumen del episodio 23

EITB Media

Yanci ha ganado el juego de mantener la antorcha mientras flotaban, y Oskar ha sido último. Nahia, que se ha sentido traicionada por Duque, ha eliminado a los veteranos.

A las puertas de la final, igual que el año pasado: los fantasmas de Patxi han vuelto a reaparecer en su temido capítulo 23, ya que Yanci lo ha sorprendido con una cuarta nominación para ir a duelo. No ha dudado en darle el collar a su ex compañero Yocahu bajo la premisa de que esperaba que volviera, pero se ha equivocado. El destino, además, ha querido que esa última prueba la disputara contra Oskar, el otro veterano de "El Conquistador del Caribe", que ha quedado último en el juego de inmunidad, lo que lo ha llevado directo a duelo. Ambos iban con intención de darlo todo y seguir luchando de cara a la final, pero Nahia, nominada por la mayoría de sus compañeros, ha conseguido subir el palo vertical y coger un banderín, eliminando así a dos huesos duros de roer que ya habían superado tres duelos.

El juego de inmunidad ha sorprendido a los conquistadores con un premio de recompensa muy deseado: un buffet libre del que han podido sacar más provecho quienes más tiempo han aguantado sin mojar la antorcha ni apagar la llama. Una prueba de agua que suponía un reto para Yanci, que apenas había brillado hasta ahora. El socorrista de Errenteria ha conseguido aguantar hasta el final y ha podido disfrutar de 15 minutos de "comilona" que a punto han estado de tumbarle. Eso sí, el exYocahu ha tenido un gesto muy bonito dándole la inmunidad a su compañero Binbi, que llevaba unos días bajo mínimos y sin apenas fuerzas para continuar, algo que le ha hecho emocionarse y confesar que ese respiro le daba alas para seguir luchando por uno de sus sueños desde pequeño: ser el Conquistador.

Las campanas de la final suenan cada vez más alto, y, a estas alturas, casi nadie duda a la hora de nominar a un compañero de equipo, algo que a veces se tacha de traición. Es el caso de Duque, que ha decidido nominar a Nahia al igual que otros Yocahu, y esta ha respondido con un tajante "algunos por salvarse el culo venden hasta a su madre". La exAtabey sabía que tenía todas las de perder, pero le ha dolido que a su ex compañero Cuyaya no le temblara el pulso a la hora de darle su voto y ponerle en la palestra. Habrá que ver cómo reciben sus compañeros la noticia de su victoria y si le dan tregua en caso de no ganar el próximo juego de inmunidad.

