La batalla estalla en los campamentos, poniendo en peligro la unión de los equipos, este lunes

04/03/2022 11:00

El Conquistador del Fin del Mundo

Avance del episodio 8

Aún no sabemos qué juego de inmunidad se disputará este próximo lunes. Los equipos Yocahu y Atabey necesitan una victoria urgente, de lo contrario, la convivencia puede estallar. Mientras, los corocote continúan bailando al ritmo de la trompeta.

Pensábamos que la batalla se estaba desatando entre yocahus y atabeys, pero nos equivocábamos. La verdadera guerra se está desarrollando en el interior de los campamentos. La eliminación de Asier ha dejado al descubierto rencillas y afinidades en el equipo de Andrea. Los rojos parecían muy unidos, una piña como dicen ellos, pero de puertas para dentro empiezan a formarse grupitos que sorprenderán hasta a la capitana. ¡Ni Andrea imaginaba que dentro de su equipo había problemas! Con esta situación, la victoria es más urgente que nunca. Ganar el nuevo juego de inmunidad les daría la tranquilidad necesaria para apagar los fuegos que ya empiezan a formarse en los Yocahu.

Los corocote, en cambio, no pueden estar más unidos. La victoria les ha hecho aumentar su buen humor, algo que parecía casi imposible, pero es que las ganas de pasarlo bien no tienen límite en el equipo Corocote. Si ya tocaban la trompeta cuando perdían, ahora el concierto parece no tener fin. ¿Seguirá la fiesta en el campamento rico o el resultado en el juego de inmunidad detendrá el show de los azules?

El equipo Atabey no está pasando por su mejor momento. La asamblea de la semana pasada terminó con cinco lanzazos a Leire de los que ella aún no se ha recuperado. Leire, pese haber ganado el duelo, ni perdona ni olvida sus nominaciones. Las atabey desconocen que en su equipo tienen una bomba de relojería haciendo tic-tac-tic-tac. Para evitar el estallido de Leire, las verdes tendrán la oportunidad de olvidar el error de Camino y triunfar en el nuevo juego de inmunidad.

Desconocemos el juego del próximo lunes, lo que sí sabemos es que tendremos un nuevo ganador que gozará de la inmunidad y de un regalo muy especial, que dos equipos estarán en peligro y que tendrán que batirse en duelo en una mítica prueba del "Conquis". ¿Quién será el eliminado o eliminada de la semana? Este lunes, 7 de marzo, sabremos su nombre y apellido en "El Conquistador del Caribe".

