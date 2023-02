El Conquistador del Fin del Mundo A las 22:30 Soraya y la decisión de las gemelas, protagonistas en el debate de "El Conquis" EITB Media Publicado: 07/02/2023 14:00 (UTC+1) Última actualización: 07/02/2023 14:43 (UTC+1) Este miércoles, el debate desvelará nueva información sobre la decisión de las gemelas y recibirá a Soraya, quien hablará de la convivencia en el equipo Corocote y sobre el "culpable" de la división entre chicos y chicas. Maikol, por su parte, entregará el primero de los regalos a los azules. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen del cuarto episodio de "El Conquistador del Caribe" Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El equipo Corocote está en la cuerda floja esta semana. La andaluza afincada en Donostia, Soraya, no "mordió" lo suficiente en el duelo del balancín y fue eliminada. Por si esto fuera poco, las gemelas, que eran sus acompañantes, empezaron a pensarse si volver o no al campamento tras el duelo, por lo que su destino está, ahora mismo, en el aire. De materializarse este abandono, los Corocote sufrirían no una sino dos pérdidas esta semana, por lo que quedarían igualados con las Atabey en número de participantes, dejando en clara ventaja a Guabanes y Yocahus. El miércoles, en el debate presentado por Patxi Alonso, os desvelaremos nueva información sobre la decisión de las gemelas y veremos cómo se están tomando la espera los siempre impredecibles azules.

Recibiremos a Soraya en el plató y junto a ella veremos cómo es la vuelta al campamento de Locuras y Aini, esta última muy preocupada por los últimos acontecimientos. Soraya nos hablará de la convivencia en el equipo Corocote y pondrá nombre a quién, en su opinión, es el "culpable" de que en el equipo haya una clara división entre chicos y chicas. Seremos testigos en directo del reencuentro entre Soraya y Maikol, ya que el de Brighton estará presente para entregar a la andaluza el primero de los regalos que ha preparado para todos y cada uno de sus excompañeros.

Viajaremos hasta Los Haitises para conocer la última hora en los campamentos y os ofreceremos un material inédito de las primeras impresiones de los capitanes sobre sus respectivos equipos. Poco tiempo van a tener para la reflexión, ya que el correo está a punto de llegar. El miércoles sabremos qué cuenta dicho correo y conoceremos a qué se enfrentarán en el nuevo juego de inmunidad. Como adelanto os diremos que se trata de uno de los grandes clásicos del programa.

Contaremos con la opinión de nuestros conquistólogos y conquistólogas: David, Andrea, Eneko, Eider, Raúl, Annie, Arantxa, Binbi, Lur y Maikol, que no podía faltar con tantos asuntos azules en el aire. La Comunidad Conquis también tendrá su espacio gracias a Oizeder Mayo e Isma Pereira, nuestro Set Gaztea Connection. Ellos recogerán vuestras impresiones a través de Twitter e Instagram y premiarán el mejor meme con una cantimplora.

El abandono de las gemelas en el aire, una invitada, Soraya, sin pelos en la lengua, un excorocote, Maikol, esperándola en plató, un nuevo y potente juego de inmunidad y mucho material inédito para una gran velada de Conquis. La cita es el miércoles por la noche, tras Teleberri y en EITB.eus.