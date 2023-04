El Conquistador del Fin del Mundo Avance del episodio 15 La prueba de aizkolaris dividirá troncos y equipos, el lunes, en "El Conquistador del Caribe" EITB Media Publicado: 21/04/2023 08:00 (UTC+2) Última actualización: 21/04/2023 08:00 (UTC+2) Los tres equipos, con rojos y amarillos al borde de la extinción, se enfrentarán a una de las pruebas más físicas de la aventura con varias desavenencias internas. No te lo pierdas, el lunes, a las 22:15, en ETB2 y eitb.eus. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri: Aizkolarien probak enborrak eta taldeak zatituko ditu, astelehenean, "El Conquistador del Caribe" saioan

La aventura avanza a ritmo frenético y alcanza un episodio 15 donde la palabra "piedad" ha dejado de tener cabida desde hace mucho tiempo. Y en lo que respecta al próximo juego de inmunidad, tampoco habrá compasión entre los equipos para alcanzar el codiciado campamento rico y, sobre todo, para evitar unas nominaciones que pueden poner en riesgo la existencia de dos de los equipos.

Para ello, rojos, azules y amarillos deberán hacer frente a otro de los clásicos del "Conquis" en el que tanto la fuerza física como la habilidad con el hacha serán determinantes. Hablamos, cómo no, de la prueba de aizkolaris. En este juego de inmunidad, los participantes tendrán que salir, de uno en uno, a dar hachazos al tronco que se le ha asignado a su equipo, en concreto serán 10 los golpes que deberá dar cada integrante.

Por su parte, el capitán elegido por los equipos rivales tendrá que estar subido sobre dos bambús, mientras que el resto de miembros de su equipo deberá cargar a hombros con él o ella. Ese elegido o elegida no podrá, bajo ningún concepto, caerse al suelo y, en el caso de que lo haga, los participantes tendrán terminantemente prohibido dar hachazos hasta que el capitán no recupere su posición original. Asimismo, el elegido también contará con la posibilidad de asestar golpes al tronco, siempre que su posición sea sustituida mientras ejecuta la acción.

Con todo, los troncos de la prueba no serán los únicos que pueden acabar divididos tras la prueba. La aventura se encuentra en un momento crucial y dos de los equipos en particular ven su continuidad como grupo en serio peligro. Empezando por los rojos, que, tras fracasar y quedar en último lugar en el juego del jumar, y después de perder a Olano en el duelo de los bulones, están a tan solo una baja de desaparecer como equipo. Por lo tanto, Andrea y Seleta deberán aparcar las diferencias que vimos en el anterior juego de inmunidad y unirse en el mando si no quieren convertirse en uno de los equipos Yocahu más breves de la historia.

En cuanto al equipo amarillo, su situación no es mucho más alentadora. Si bien es cierto que Peio regresó al campamento pobre tras el duelo, el bilbaíno ha puesto en duda su continuidad alegando problemas de salud. Lo mismo que Izeta, cuya permanencia también está en el aire debido a las constantes dolencias físicas que viene arrastrando desde semanas atrás. Está por ver si el capitán saca a relucir la casta que le caracteriza y consigue darle la vuelta a su maltrecha situación.

Por último, en lo que al equipo azul se refiere, su situación invita más al optimismo en comparación a sus rivales. Aini se coronó en el jumar con una remontada épica, lo que permitió a los suyos comer y descansar bajo las comodidades del campamento rico. Eso sí, en todos los equipos cuecen habas y entre los azules se empiezan a entrever enemistades incipientes que pueden detonar a lo largo de este episodio.

¿Quiénes protagonizaran estos nuevos enfrentamientos? ¿Asistiremos al fin de uno de los equipos? ¿Qué pasará con Izeta y Peio? Todas estas incógnitas se resolverán tras el juego de aizkolaris y, en especial, después de un duelo exigente que no dejará títere con cabeza. Para ello habrá que estar bien atento al episodio 15.

No te pierdas "El Conquistador del Caribe" los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.