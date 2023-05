El Conquistador del Fin del Mundo A las 22:55 Las primeras traiciones de la unificación en la noche de los capitanes y capitanas, este miércoles EITB Media Publicado: 23/05/2023 13:13 (UTC+2) Última actualización: 23/05/2023 14:35 (UTC+2) Aini, Arantxa, Iri y Lobo harán balance de su paso por la aventura. Analizaremos las nominaciones de Irune y Locuras. ¿Traición o supervivencia?. Y además, este miércoles, comenzará la votación por el favorito o favorita del público. La cita, a las 22:55 horas, en ETB2 y eitb.eus. Escuchar la página Escuchar la página

Tras 18 semanas de aventura, por fin llegó la ansiada etapa unificada y con ella el fin de la labor de los capitanes y capitanas en el Caribe. Aini, Arantxa, Lobo e Iri han puesto rumbo a Euskadi y serán protagonistas del debate de "El Conquis", presentado por Patxi Alonso.

Es el momento de hacer balance de sus respectivas aventuras, unas más difíciles que otras, como es el caso de Aini. La capitana Corocote ha tenido que lidiar con un equipo muy diverso y ha sufrido de lo lindo para sacarlo adelante. De todo ello hablaremos con ella en el debate del miércoles, que se convertirá en una noche de reencuentros, ya que en el plató les espera Oxkar, la oveja negra del equipo azul. ¿Qué tendrá que decirle la capitana al que para muchos era su protegido?. El miércoles lo sabremos.

Arantxa, por su parte, se verá cara a cara con Izeta, con el que se enfadó muchísimo nada más llegar a la aventura cuando la calificó de "problema". Ya veremos qué tienen que decirse los dos gipuzkoanos. En cuando a Iri y Lobo seguro que vuelven orgullosos de su equipo, ya que llegan con mayoría numérica a la unificación. Conociendo además a los dos capis, seguro que nos dejan más de un momento divertido.

Viajaremos hasta Samaná donde se encuentra el campamento unificado. Lur Errekondo nos dará más detalles de esta nueva ubicación que, como vimos el lunes, es realmente espectacular. Mas no todo serán bonitos paisajes. Como bien predijo Hamza la unificación se va a convertir en un auténtico "Juego de Tronos" y prueba de ello ha sido la primera asamblea. La sorpresa vino con las votaciones Corocote ya que tanto Irune como Locuras nominaron a su hasta ahora compañera Helen. Esta, por su parte, nominó a otro Corocote adoptivo, Hamza, por lo que los colores de las últimas semanas parece que, de momento, no van a respetarse. ¿Es una traición lo que han hecho Irune y Locuras o tan solo superviviencia?. Durante el debate os ofreceremos mucho material inédito sobre el por qué de estas nominaciones e intentaremos aclarar un poco todo este enredo. No es la primera vez que ocurre algo así en la etapa unificada. La aventura está llena de historias de "traición" que repasaremos en el informe "Conquis".

Contaremos con la opinión de nuestros conquistólogos y conquistólogas: Jokin, Eider, Eneko, Durana, Izeta, Lur, Aitzol, Isa y Seleta. La Comunidad Conquis también tendrá su espacio a través de Twitter e Instagram gracias a Oizeder e Isma, nuestro Set Gaztea. Ellos recogerán vuestras opiniones y serán los encargados de premiar el mejor meme con una camiseta. El miércoles además dará comienzo la carrera por el Favorito o Favorita del público. En el debate os contaremos cómo será este año el sistema de votación.

Los capitanes y capitanas de vuelta a Euskadi, las primeras traiciones de la etapa unificada, y mucho, mucho material inédito para un debate en el que, además, dará comienzo la pelea por el Favorito/a del público. Todo ello el miércoles por la noche en ETB-2, tras Eguraldi, y en EITB. eus.

El debate de "El Conquis" se emite esta noche, después del "Debate electoral" en ETB2 y eitb.eus.