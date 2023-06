El Conquistador del Fin del Mundo A las 22:30 Locuras vuelve a infringir las normas, este miércoles, en el debate de Zuru EITB Media Publicado: 06/06/2023 13:33 (UTC+2) Última actualización: 06/06/2023 13:33 (UTC+2) Una discusión entre Helen y Locuras destapará una nueva infracción del de Miranda. Zuru, por su parte, hará repaso de su aventura, marcada por el alto nivel competitivo y por las salidas de tono. Y se hablará el próximo juego de inmunidad que dejará nuevas alianzas. Escuchar la página Escuchar la página

Zuru, el Guaban más polémico, será el invitado del debate de "El Conquis" esta semana. El donostiarra puso fin a su aventura al no poder completar un duelo muy exigente contra Etxe y Locuras. Los tres fueron nominados directamente tras haber sido pillados en una escapada nocturna. Etxe consiguió coger los cuatro banderines de la tirolina, al igual que Locuras que acabó al límite de sus fuerzas. Zuru, sin embargo, se quedó colgado y sin gasolina en mitad de la prueba y tuvo que poner rumbo a casa. El miércoles Patxi Alonso le recibirá en el plató de "El Conquis" para hablar de su aventura, marcada por el alto nivel competitivo y por las salidas de tono. Zuru ha hecho habituales en "El Conquis" expresiones como "funar" o "al fallo", lo que le ha acarreado críticas dentro y fuera de su equipo. Durante el debate se reencontrará con algunos compañeros y compañeras con las que aún tiene asuntos pendientes por tratar. Veremos en qué queda todo.

Viajaremos hasta Los Haitises para ver cómo es el regreso de Etxe y Locuras al campamento unificado. El lunes vimos al de Miranda muy arrepentido tras ser pillado "in fraganti" en la escapada nocturna pero en solo unas horas va a volver a las andadas. Tras una discusión con Helen se destapará una nueva infracción de Locuras, lo que podría acarrearle nuevas, y no buenas, consecuencias. Tras el descubrimiento, Locuras y Helen se enfrascarán en una nueva disputa que sacará a la luz muchos entresijos de los participantes de los que no teníamos noticia aún. Todo este material inédito os lo ofreceremos el miércoles, en exclusiva, en el debate de "El Conquis".

Polémicas aparte, la aventura sigue su curso y los participantes deberán volver a enfrentarse a un nuevo e importantísimo juego de inmunidad. El correo les instará a hacer parejas, algunas de las cuales, tal vez sorprendan a la Comunidad Conquis. Son el fruto de las nuevas alianzas que se están forjando en esta etapa unificada y el miércoles las conoceréis. Lur Errekondo nos dará los detalles del juego de inmunidad que, ya os adelantamos, es todo un clásico del programa.

Contaremos con la opinión de nuestros conquistólogos y conquistólogas: Isa, Eneko, Eider, Jokin, Aini, Izeta, Lur, Iri, Durana y Aitzol Atutxa. Oizeder e Isma, nuestro Set Gaztea, estarán atentos a Twitter e Instagram para conocer vuestras opiniones y premiarán el mejor meme con una camiseta. También ellos serán los encargados de abrir el juicio a Zuru. Ya veremos si la Comunidad Conquis aprueba o "funa" al donostiarra.

Locuras de nuevo en el punto de mira por romper las reglas, un Guaban, Zuru, dispuesto a "desayunar" conquistólogos y conquistólogas, y mucho, mucho material inédito para el debate de "El Conquis".

La cita es el miércoles, hacia las 22:30, en ETB2 tras "Eguraldia", en EITB.eus y en la APP del Conquis.