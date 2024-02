El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 5 Los Piches, en peligro tras perder a Eneko van Horenbeke y Arantxa en un duelo de infarto EITB Media Publicado: 20/02/2024 01:38 (UTC+1) Última actualización: 20/02/2024 01:38 (UTC+1) Izan ha eliminado a Eneko y a Arantxa en el duelo del puente mono tras un juego de inmunidad en el que los Cóndores han remontado a los Pumas y Luisito ha perdido el conocimiento debido a una hipotermia. Escuchar la página Escuchar la página

El equipo Piche se queda bajo mínimos al perder a dos miembros de su equipo en el duelo del puente mono. El bicampeón del "Conquis", Eneko Van Horenbeke, y Arantxa han caído en un duelo de infarto muy reñido que Izan ha conseguido superar, dejando al equipo azul sin el eterno nominado Piche.

El remero se ha despedido de la aventura entre lágrimas por abandonar tan pronto el sueño de ganar una tercera ikurriña y al ver su continuidad condicionada por la actitud de Arantxa ante el duelo. Eneko, que sólo ha conseguido un banderín, no ha sido capaz de continuar tras caerse de la cuerda, pero el fallo mental que ha bloqueado a su compañera durante toda la prueba no ha sido suficiente para ganarle ya que, al conseguir el mismo número de banderines, Arantxa ha sentenciado la continuidad de ambos en la aventura.

El juego de la gran trepada se le ha hecho cuesta arriba a los equipos. Una gran remontada de los Cóndores ha hecho que consiguieran la ikurriña tras un reñido cara a cara con los Pumas, que han tenido que conformarse con un segundo puesto a pesar de llevar mucha ventaja inicial. El segundo puesto de los rojos ha desatado el enfado de alguno de los miembros del equipo, que se ha quejado de falta de estrategia, y el capitán les ha recriminado poco esfuerzo en la prueba. No han tenido tanta suerte los Piches a los que, a pesar de salir los primeros en la balsa, Arantxa ha lastrado en la red y después en la cuerda, lo que ha provocado que no hayan sido capaces ni de llegar a la trepada. Además, Luisito ha dado un susto a su equipo al perder el conocimiento debido a una hipotermia y ha tenido que ser atendido por los médicos. Segunda semana consecutiva en peligro con Eneko en la diana de los contrincantes, los verdes le han dado la nominación directa y Gorrotxa ha recibido la inmunidad.

La asamblea Piche ha resultado ser tan variada en votos que ha pillado por sorpresa a más de uno. La nominación a Azucena, totalmente inesperada, ha provocado los reproches de Lobo al no entender el rumbo del equipo, ya que pensaba que Arantxa estaría el punto de mira por su error en el juego. No ha resultado ser así, y ha sido Andrea, tras ser elegida capitana con el nuevo correo, quien le ha clavado la lanza en el campamento. De esa forma, Andrea no le ha devuelto a Durana la nominación de la semana pasada demostrando estar a favor del equipo y no de las afinidades.

Los Pumas han pisado el campamento pobre decepcionados con el resultado de la prueba, sobre todo Iagoba, y la misión del capitán de nominar a un rojo capaz de terminar con algún Piche. Finalmente Izan ha sido el elegido de David Seco por considerarle uno de los más fuertes del equipo. Los que por fin disfrutan de una semana tranquila son los Cóndores, a los que en su llegada al campamento rico esperaba un buen asado argentino con el que reponer fuerzas tras varias semanas en la cuerda floja.

No te pierdas "El Conquistador del Fin del Mundo" los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.