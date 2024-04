El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 12 Irene no supera sus miedos y abandona la aventura EITB Media Publicado: 09/04/2024 00:55 (UTC+2) Última actualización: 09/04/2024 00:55 (UTC+2) Los Piches han ganado el juego de los carros, e Irene ha terminado su aventura paralizada por el pánico en un duelo de resistencia en cuerdas contra Huido y Iara. Escuchar la página Escuchar la página

Tras varias semanas sobreviviendo a pesar de no ganar los juegos, los Cóndores han sufrido una nueva baja en el equipo. El miedo a las alturas y al agua han pasado factura a Irene en un duelo de resistencia en cuerdas que ha terminado con su aventura paralizada por el pánico. La de Huesca no ha soportado la presión y se ha caído al agua segundos después de quedarse suspendida en la cuerda, lo que ha provocado el fin de su paso por Patagonia. El duelo, que ha sido el primer cara a cara dentro del equipo verde, ha supuesto la salvación de Huido como nominado directo de los Piches de y Iara, objetivo Puma de los Cóndores.

Un duelo frustrado, consecuencia del juego de los carros que ha puesto a prueba la compenetración de los recién estrenados equipos Cóndor y Piche con Junego y Luisito como elegidos para guiar a su equipo y Jokin como nuevo capitán azul. El juego ha evidenciado la buena sintonía de los Piches, bajo las órdenes de Luisito, que han demostrado estar perfectamente engrasados como equipo frente a unos Cóndores totalmente perdidos cometiendo un cúmulo de errores que les han hecho perder la ikurriña. La alegría desbordada de los azules chocaba con el enfado de Locuras, que ha dado un buen repaso a su equipo acusándoles de estar dormidos a la hora de recoger los fardos y despistados durante todo el juego. Los altibajos de Txampi los últimos días han servido de excusa a los Piches para darle la inmunidad, y no han dudado en volver a pintar la cara a Huido al enterarse que no ha hecho todos los duelos a los que ha ido, un comentario que no ha sentado nada bien al verde.

La asamblea Cóndor ha estado marcada por la ausencia de su capitán que, tras hablar con Lur y Patxi de la situación de su equipo, ha ido directo al campamento muy pobre. Una intensa nieve recibía al resto del equipo en la asamblea y vaticinaba una gélida y larga noche para los verdes. Como era de esperar, al tener Txampi la inmunidad, todas las lanzas de los verdes han ido a parar a Iara, a la que no ha sorprendido la decisión. A su llegada al campamento les esperaba Locuras con el collar de la nominación que ha recaído en Irene, una decisión que ha confirmado el cambio de estrategia del capitán. La nieve ha acompañado al equipo en una de las noches más duras de la aventura, pero a pesar de estar en la cuerda floja, los Cóndores han dado otra demostración de buen humor y han terminado la noche cantando.

El equipo Piche ha llegado con la ikurriña al campamento rico dónde le esperaba una suculenta cena a base de hamburguesas gigantes y todo tipo de condimentos. Pero antes de reponer fuerzas, los azules se han dado un gélido baño en el lago al estilo más natural enfrentándose al frío patagónico. La comida y bebida han caldeado los ánimos del campamento y los Piches han sido testigos de todo un espectáculo de Luisito que ha terminado la noche con un baile muy divertido. El buen rollo reina en el equipo azul y los que parece que han hecho buenas migas son Lobo e Igor, e incluso el de Magallón le ha dado las primeras clases de trompeta.

