El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 21 A Luisito se le resisten los garfios y es eliminado por Aritz y Lobo Publicado: 11/06/2024 00:48 (UTC+2) Última actualización: 11/06/2024 00:48 (UTC+2) Aritz ha dado un espectáculo en uno de los mejores duelos de garfios de la historia, y Lobo también ha superado el duelo, eliminando a Luisito. Txubi ha ganado el juego de resistencia y Lobo ha sido el primero en caer.

Aunque muchos pensaban que no estaba a la altura y le han llegado a considerar el más débil en la unificación, Luisito ha vuelto a demostrar que es un competidor nato y, aunque superó dos duelos que consideraba imposibles, finalmente los garfios han podido con él y le han mandado a casa. Y es que el de Miranda ha competido contra Lobo y Aritz en uno de los mejores duelos de garfios de la historia del "Conquistador". Aritz ha dado todo un espectáculo proclamándose ganador del duelo mientras que Lobo ha sacado las garras y, aunque le ha costado, ha conseguido terminarlo y continuar en la aventura. A Luisito no le han dado las fuerzas y le han venido grandes los garfios, pero ha abandonado Patagonia agradecido y emocionado sin perder la sonrisa que le ha caracterizado durante toda la aventura.

Y eso que el juego de inmunidad no se le ha dado nada mal al Piche. Anartz y Aritz han llegado a la prueba muy relajados del campamento rico, pero las caras se les han cambiado por completo al descubrir que Jone no estaba. Los Cóndores, que daban por hecho su estrategia, han descubierto que la revolución Piche había fracasado y que Lobo faltó a su palabra de aliarse a ellos para poner en la palestra a Jokin. Han asumido el resultado con resignación y han entendido el intento de Lobo de proteger a Andrea a pesar de que su cambio de opinión les dejaba en igualdad numérica en la aventura.

Cuatro Piches y cuatro Cóndores se han enfrentado en un juego que ha puesto a prueba su resistencia cuando las fuerzas ya están muy mermadas a estas alturas de la aventura. Algunos lo han dado todo y otros han tirado la toalla al poco de empezar para no desgastarse. El benjamín de la aventura, Txubi, ha demostrado una vez más que no hay cuerda que se le resista y ha aguantado más de veinte minutos suspendido sin caerse al agua, lo que le ha hecho ganar la preciada ikurriña por segunda vez en la unificación. El primero en caer ha sido Lobo, que ha dicho no tener fuerzas para mantenerse, seguido de Jokin, que ha caído unos minutos después, pero cumpliendo el objetivo de no quedar último. Otros, como Aritz, han decidido lanzarse al ver que no tenía nada que hacer contra sus compañeros. La victoria se ha jugado entre Andrea, Luisito y Txubi, pero los Piches han tomado la decisión de tirarse juntos al agua al ver que el Cóndor podía aguantar mucho más, aunque luego ha confesado que le faltaba poco para caer.

Txubi ha dado un giro inesperado con sus decisiones como ganador y ha colocado a Jokin y Andrea más cerca de la final al dar la nominación directa a Luisito, algo que no ha pillado por sorpresa al de Miranda y que ha encajado con una sonrisa a pesar de ser consciente de que le nominaba por ser el más débil. A la hora de dar la inmunidad, el Cóndor lo ha tenido claro: está vez no ha fallado en su decisión y se ha dejado llevar por el corazón dejando a un lado la estrategia. Izeta ha sido el elegido para compartir esa inmunidad con un premiazo muy dulce que no le ha venido nada mal después de las últimas semanas muy mermado y sin fuerzas por la falta de comida. Mientras los Cóndores disfrutaban de la tranquilidad del campamento rico, el resto del equipo ha llegado a La Roca, donde los nervios de Luisito por ir a duelo y temas escatológicos han sido los protagonistas de la noche.

El momento más tenso ha llegado con la asamblea; y es que ha sido una de las más decisivas hasta el momento, donde Luisito ha estado a punto de dar un giro en las nominaciones. Los Cóndores no han pensado bien la estrategia y, al dividir el voto entre Andrea y Jokin, les han dejado en bandeja a Lobo y Luisito la posibilidad de crear un empate y provocar un duelo a cuatro. Finalmente, Luisito no ha querido fallar a sus principios y se ha decantado por votar a Aritz. Lo mismo han hecho Andrea y Jokin, así que el de Eskoriatza se ha convertido en el tercer duelista, que sólo se ha librado de la lanza de Lobo, que no ha querido nominar a su nuevo amigo Cóndor y ha votado a Anartz. Y es que el de Magallón parece que lo tiene claro, y antes del duelo ha confesado que prefería que se fuera Luisito antes que Aritz y una final donde gane uno de los jovencitos antes que Jokin o Luisito y que, para ello, no descarta traicionarles en un futuro.

