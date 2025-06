El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 21 Raquel, Jontxu y Maider se despiden de la final en el duelo de los palos borrachos EITB Media Publicado: 10/06/2025 00:30 (UTC+2) Última actualización: 10/06/2025 00:30 (UTC+2) Ninguno ha conseguido coger ni un solo banderín, por lo que los tres quedan eliminados. Jontxu ha salido nominado por decisión de Carra y Ari, ya que Marcela quería que el tercer duelista fuese Álex. Raquel, Jontxu y Maider, eliminados del "Conquistador". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Romper un pacto a las puertas de la final les ha salido caro a Jontxu y a Maider. Tanto moverse entre dos aguas e ir al sol que más calienta ha terminado confirmando lo pésima que era la estrategia del de Zarautz. Jontxu no ha podido hacer nada para evitar la nominación por parte de Ari, Carra y Marcela, que no han dudado en ponerle el collar al descubrir que han traicionado a Raquel en la asamblea. Los peores presagios de los exGuabán se han confirmado y, cuando pensaban que Raquel sería su rival más asequible, se han encontrado con los palos borrachos que los han mandado directamente a casa al no llegar ninguno al mínimo exigido para continuar. Una triple eliminación que, a estas alturas de la aventura, allana el camino al resto, dónde Álex es el único chico, con una mayoría histórica femenina en Alcatraz y Carra sola ante los últimos Yocahu.

Las tres ganadoras ya venían calentitas del campamento rico donde no han dejado de discutir a cuenta de la nominación, lo que ha reavivado viejas rencillas entre ellas y ha vuelto a encender la mecha entre Ari y Marcela, que han puesto punto final a su relación tras declarar no soportarse mutuamente. La incógnita de quien sería el tercer nominado o nominada ha quedado resuelta con la llegada de Ari, Carra y Marcela a Alcatraz, que ha sido de todo menos tranquila. Descubrir los últimos movimientos en el campamento unificado ha hecho que todo estallara por los aires y se declarase la guerra entre ellos. Carra se ha sentido engañada por los yogurines y ha exigido explicaciones a Jontxu y a Maider. Al ver que habían roto el pacto Corocote, ha dicho que le habían hecho la cama y se ha sentido profundamente traicionada, por lo que se ha dado la vuelta a la tortilla en la nominación. Cuando parecía que el collar sería para La Ratxel, la de Muskiz se la ha devuelto a su compañero nominándole, Ari ha seguido sus pasos y Marcela ha nominado a Álex, pero no ha podido hacer nada para evitar que el de Zarautz acabase en la palestra.

Un todos contra todos que ha hecho que Alcatraz se convirtiera en una verdadera olla a presión. La tensión se palpaba en el ambiente, y por si esto fuera poco, antes de ir a duelo ha estallado otra monumental bronca a cuenta de los frutos secos. Raquel le ha echado en cara a Jontxu que no fue capaz de darle ni un anacardo el día anterior cuando estaba llorando de hambre y que la que terminó compartiendo comida fue La Ratxel. Un acto de generosidad por parte de la Barakaldo que Marcela también ha terminado reprochándole a su amiga al acusarla de repartir su comida. La de Soria ha acusado a Jontxu de inhumano y el exGuabán ha terminado explotando. El anacardo de la discordia ha sacado a relucir una cara hasta ahora desconocida del de Zarautz que se ha enfrentado a su compañera en la lancha acusándola de ser una marioneta de Carra, a la que no ha dudado en llamar manipuladora.

En medio de este ambiente hostil, los tres han llegado al duelo que ninguno de ellos deseaba: palos borrachos. Una de las pruebas más difíciles de la aventura a la que no han podido hacer frente a pesar de no parar de intentarlo, aunque no todos por igual. Maider ha terminado la jornada igual que como la ha empezado, sin hacer nada ni en el juego ni en el duelo. La de Bilbao no ha sido capaz de salir del agua en ningún momento, pero no ha sido la única. Raquel tampoco ha conseguido ascender y, aunque Jontxu ha sido el que ha estado más cerca, ni siquiera ha alcanzado el primer banderín. Los palos borrachos los han mandado directamente a casa en el peor momento, a puertas de la final. Una cuenta atrás en la que ya solo quedan cinco y, por primera vez en la historia de "El Conquistador", hay más chicas que chicos. El camino se complica para Álex, que tendrá que ver si se convierte en el blanco de sus compañeras para acabar también con él o consigue plantarse en la final.

No te pierdas los episodios de "El Conquistador del Caribe", los lunes, hacia las 22:25, en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.