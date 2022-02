Dani Álvarez entrevista a Lucia Lacarra, este jueves, en "El Día de Mañana"

09/02/2022 14:31

El día de mañana

22:30 horas

EITB Media

La bailarina de Zumaia es una de las figuras más importantes de la danza a nivel mundial. Ha bailado en las mejores compañías del mundo, junto a los bailarines y coreógrafos más destacados.

Este jueves, el programa de ETB2 "El Día de Mañana", presentado por Dani Álvarez, estará dedicado a una de las figuras más importantes de la danza a nivel mundial: la bailarina de Zumaia Lucía Lacarra.

El éxito Lacarra en el mundo del ballet es indiscutible. Multipremiada a nivel internacional, ha bailado en las mejores compañías del mundo, junto a los bailarines y coreógrafos más destacados, e incluso actúo ante millones de personas en el famoso Concierto de Año Nuevo en Viena.

Además de su aclamada carrera, conoceremos su lado más personal. Con Dani Álvarez volverá a la academia Thalia, donde se inició como bailarina, junto a su primera profesora, Mentxu Medel; y se sorprenderá con el saludo de Josué Ullate, hijo del mítico bailarín Víctor Ullate, por cuya compañía pasó Lucía.

"El Día de Mañana", además, tendrá el privilegio de adentrarse en el estreno en el Teatro Arriaga de su última obra, In the still of the night, junto a su pareja, el bailarín Matthew Golding. De la mano de Dani Álvarez, asistiremos al ensayo, su calentamiento, sus nervios de última hora en el camerino y entre bambalinas…

Una de las más brillantes estrellas de la danza mundial, la zumaiarra Lucía Lacarra, este jueves en el programa "El Día de Mañana", presentado Dani Álvarez. A partir de las 22:30 horas, en ETB2 y eitb.eus.