Estreno de la comedia 'De la India a París en un armario de Ikea', este martes, en "La Noche de..."

Este martes, 4 de enero, el programa de cine de ETB2 "La Noche De…" ofrecerá el estreno en televisión de la comedia De la India a París en un armario de Ikea (The Extraordinary Journey of the Fakir, 2018), dirigida por Ken Scott y protagonizada por el actor y cantante Dhanush, y las actrices Bérénice Bejo y Erin Moriarty, entre otros.

La cinta está basada en un libro superventas, traducido a 40 idiomas, sobre un faquir que se queda atrapado en un armario de Ikea. Aja es un joven que sobrevive en un pequeño barrio de Mumbai engañando a la gente con trucos en plena calle. Tras la muerte de su madre, se embarca en un viaje a París, una aventura que cambiará su vida.

Antes del estreno de esta comedia, el programa de Félix Linares nos acercará todos los detalles de la película y sus protagonistas. Además, también hablarán sobre el actor Bradley Cooper, que esta semana celebra su cumpleaños.

En la sección Los vascos conquistan Hollywood descubrirán detalles sobre el gran robo final en la serie "La casa de papel" y su vinculación con Euskadi; y comenzarán el año estrenando nueva sección, titulada Qué fue de..., en la que desvelarán qué ha sido de grandes estrellas del cine y de la tele que han caído en el olvido.



"La Noche de… De la India a París en un armario de Ikea" se emite este martes, a partir de las 22:30 horas, en ETB2 y eitb.eus.