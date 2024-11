La noche de Batzen gaituen zinema ETB estrena este martes la exitosa y multipremiada '20.000 especies de abejas' EITB Publicado: 08/11/2024 15:44 (UTC+1) Última actualización: 08/11/2024 15:46 (UTC+1) "La Noche De…" nos trae el estreno en televisión de la cinta de Estibaliz Urresola, una historia que coloca al cine vasco en su momento más dulce. Será a las 22:15 horas, en ETB2. '20.000 especies de abejas' Whatsapp

Este martes, 12 de noviembre, el programa "La Noche De…" ofrecerá el estreno en televisión de la exitosa película 20.000 especies de abejas, dirigida por Estibaliz Urresola. Será a las 22:15 horas, en ETB2, con un programa especial presentado por Dani Álvarez.

"LND" repasará la espectacular trayectoria de esta multipremiada cinta, que cuenta con la participación de EITB, y ha supuesto, sin duda, todo un impulso al momento dulce que vive el cine vasco. Con guion de la propia Urresola, está protagonizada por Patricia Lopez Arnaiz, Sofia Otero, Ane Gabarain e Itziar Lazkano, entre otras. Narra la historia Cocó que, con ocho años, no encaja en las expectativas de los demás y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor, pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás.

Tras su exitoso estreno en la plataforma gratuita en euskera PRIMERAN, ahora llega a televisión, de la mano de EITB, una de las películas del año: tres premios Goya, Oso de Plata, Biznaga de Oro, premio Feroz… y un sinfín de reconocimientos internacionales y récords. De hecho, la cinta hizo historia en su estreno en la Berlinale y alcanzó la cifra récord de 15 nominaciones a los Goya 2024. Es la película participada por EITB que más nominaciones a estos premios ha logrado hasta la fecha.

Los programas de Euskal Telebista se sumarán a este gran estreno, y ofrecerán entrevistas y reportajes especiales el propio martes.