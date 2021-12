Washington D.C., este domingo, en "Vascos por el Mundo"

17/12/2021 14:16

Vascos por el Mundo

22:15 horas

La reportera Arantzazu Fuentes y el operador de cámara Joan Vinós conocerán todos los rincones de la capital de EEUU acompañados de los vascos que viven o trabajan allí.

Este domingo, "Vascos por el Mundo" se desplaza a Washington D.C., una ciudad monumental, imponente y majestuosa que conocerán de la mano de los vascos Amaia Uribe, Yanire Braña, Estebe Salgado, Jone Rentería e Iñigo Sánchez. La reportera Arantzazu Fuentes y el operador de cámara Joan Vinós conocerán todos los rincones de la capital de los Estados Unidos.

Washington es el escenario de alguna de las ficciones más conocidas como "Forrest Gump", "House of Cards" o "Capitán América". Su downtown también es particular: no hay rascacielos y nada sobrepasa los 169 metros de altura de su famoso obelisco.

En sus coloridos barrios conocerán la historia de la ciudad. Georgetown es la parte más antigua de la ciudad. Chinatown es el distrito de la multiculturalidad y el Wharf es el puerto deportivo donde políticos y gente con dinero amarra sus yates frente a sus apartamentos de más de dos millones de euros. En la capital política más importante, el programa conocerá también la Casa Blanca, la residencia y principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos.

"Vascos por el Mundo" se emite este domingo, a partir de las 22:15 horas, en ETB2 y eitb.eus.