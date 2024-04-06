6. Etapa
EIBAR - EIBAR
Juan Ayusok irabazi du Itzulia, eta Carlos Rodriguezentzat izan da azken etapa
EITB Media
Juan Ayusok erasoa jo du Urkaregin, helmugatik 16 kilometrora, eta Mattias Skjelmosek ezin izan dio eutsi.
Juan Ayusok (UAE) irabazi du Euskal Herriko Itzulia, eta Carlos Rodriguezek eskuratu du Eibarren jokatu den azkeneko etapa (137,8 km). Bi txirrindulari espainiarrak ihes eginda iritsi dira helmugara, lehendabizikoak Urkaregiko mendatean, helmugarako 16 kilometrora, erasoa jota.
Hirugarren tokian sartu da Marc Soler (UAE), eta laugarrena izan da Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), 41 segundora. Horrenbestez, txirrindulari daniarrak liderraren mailota galdu egin du.
AZKENEKO ETAPA:
1. RODRIGUEZ Carlos (INEOS) 3:37:13
2. AYUSO Juan (UAE) d.b.
3. SOLER Marc (UAE) 0:41
4. SKJELMOSE Mattias (Lidl-Trek) d.b.
5. ONLEY Oscar (Team dsm) d.b.
6. MOLLEMA Bauke (Lidl-Trek) 1:31
7. MCNULTY Brandon (UAE) d.b.
8. BILBAO Pello (Bahrain-Victorious) d.b.
9. CHAVES Esteban (EF Education) 1:33
10. DEL TORO Isaac (UAE) 1:41
SAILKAPEN NAGUSIA:
1. AYUSO Juan (UAE) 15:56:50
2. RODRIGUEZ Carlos (INEOS) 0:42
3. SKJELMOSE Mattias (Lidl-Trek) 0:43
4. SOLER Marc (UAE) 1:23
5. MCNULTY Brandon (UAE) 1:46
6. BILBAO Pello (Bahrain-Victorious) 1:48
7. DEL TORO Isaac (UAE) 2:15
8. VAUQUELIN Kévin (Arkéa) 2:38
9. IZAGIRRE Ion (Cofidis) 3:06
10. BAUDIN Alex (Decathlon AG2R) 3:07