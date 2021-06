Froomek Tourra korrituko du, baina ez da taldeburua izango

Frantziako Tourra lau aldiz irabazi duen Chris Froome britainiarrak (Israel Start-Up) ekainaren 26an hasiko den hurrengo ekitaldian parte hartuko du. Era horretan, ukatu egin du Tourra ez zuela korrituko zioen zurrumurrua, aurtengo denboraldian lortutako emaitzak bere iraganeko mailatik urrun zeudela kontuan hartuta.

Horrela, bederatzigarren aldiz parte arituko da Froome Tourrean, baina oraingoan beste helburu batzuekin izango da bertan; izan ere, Kenyako jatorria duen txirrindulariak onartu duenez, ez da bere bosgarren titulua lortzeko lehiatuko, baizik eta sailkapen nagusiari begira jardungo duten beste taldekide batzuei, Michael Woods kanadarrari, esaterako, laguntzeko.

"Frantziako Tourretik kanpo bi urte eman ondoren, bertara itzultzeko irrikan nago. Oso bide zaila izan da 2019an Dauphinen erori nintzenetik, baina nire motibazio handienetako bat izan da (bueltatzea). Lan nekaezina egin dut honaino iristeko, eta lider gisa arituko ez banaiz ere, espero dut nire eskarmentua baliagarria izatea eta taldeari ahal dudan hobekien laguntzea, errepideko kapitain gisa. Lider ona dugu Michael Woodsekin, eta haren eta taldearen alde dena ematea espero dut", esan du Froomek.

So incredibly happy to be back at @LeTour #TDF2021

Thanks to everyone who made it possible @TeamIsraelSUN ¿

Never stop believing ¿ pic.twitter.com/VcLeKHJGXl