Artea

Heriotza

Elena Asins artista kontzeptuala hil da, Azpirotzen

2015/12/15

Madrilen 1940an jaiotako artista, idazle eta arte-kritikaria atzo arratsaldean hil zen, Azpirotzen. 2011n, Arte Plastikoen Espainiako Sari Nazionala jaso zuen.

Elena Asins artista kontzeptuala (Madril, 1940), Estatuan teknologia artearen fabore erabili zuen lehen sortzaileetako bat, bart arratsaldean hil da, Azpirotzen.

Artista, idazle eta arte-kritikari izan da, eta Arte Ederren Parisko Ikastegian, Stuttgarteko Unibertsitatean, Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean, The New York School for Social Researchen eta Columbiako Unibertsitatean ikasi zuen. Azken horretan, visiting scholar izan zen, arte plastikoetan aplikazio digitalek eginkizun zuten bidea aztertzeko.

Ibilbide osoan, bakarkako 40 erakusketa baino gehiago egin zituen, hainbat herrialdetan, eta “estetikari buruzko saioak” eta “poesia esperimentaleko” poemak argitaratu zituen. Bi eta hiru dimentsiotako haren lanak museoetan eta bilduma pribatu zein publikoetan daude.

2006an, Arte Ederren Merezimenduen Urrezko Domina jaso zuen, eta, 2011n, Arte Plastikoen Espainiako Sari Nazionala.