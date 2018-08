Musika

Zinemako abestirik onenak, Bilboko Arriaga Antzokian entzungai

2010/10/10

Datorren asteazkenean, hilak 13, Ainhoa Zubillaga mezzosopranoa eta Iñaki Salvador piano-jotzailea arituko dira zuzenean oholtza gainean. Film ezagunenen kantak interpretatuko dituzte.

Zinemako film handien abestiak entzungai izango ditugu datorren asteazkenean, hilaren 13an, Bilboko Arriaga Antzokian. Eszenatokiaren gainean bi euskal musikari izango dira: Ainhoa Zubillaga mezzosopranoa eta Iñaki Salavador piano-jotzailea.

Hamabi kantek osatuko dute egitaraua. Zinemako abesti klasikoak interpretatuko dituzte, tartean, Victor Flemingek zuzendutako Wizard of Oz filmaren Somewhere over the rainbow, Julie Andrewsek abestu zuen Edelweiss abestia eta Lizza Minelliren New York. Gainera, zinema garaikidearen Sweeney Todd pelikularen Not while I´m around, Rob Marshallek zuzendutako Chicago zintaren All the jazz abestiak ere izango ditugu entzungai.

Sarrerak 7 eta 10 euro bitartean salgai daude Arriaga Antzokiaren webgunean, txarteldegian, 944 310 310 telefonoan eta BBK-ko kutxazainetan.

Egitarau osoa

-NEW YORK. Filma: New York New York (Liza Minelli-Robert De Niro-Dir. Martin Scorsese)

-SOMEWHERE OVER THE RAINBOW. Filma: Wizard of Oz (Judy Garland-Dir. Victor Fleming)

-NOT WHILE I’M AROUND. Filma: Sweeney Todd (Johnny Depp-Helena Bonham Carter-Dir. Tim Burton)

-DAYS OF WINE AND ROSES. Filma: Days of&' || 'nbsp; Wine and Roses (Lee Remick-Jack Lemmon-Dir. Blake Edwards)

-MANHÃ DE CARNAVAL. Filma: Black Orpheus (Breno Mello-Marpessa Dawn-Dir. Marcel Camus)

-SPEAK LOW. Filma: One Touch of Venus (Ava Gardner- Robert Walker-Dir. William A. Seiter)

-I WANNA BE LOVED BY YOU. Filma: Some Like It Hot (Marilyn Monroe-Jack Lemmon-Tony Curtis-Dir. Billy Wilder)

-MOON RIVER. Filma: Breakfast at Tiffany''s (Audrey Hepburn-George Peppard-Dir. Blake Edwards)

-EDELWEISS. Filma: The Sound of Music (Julie Andrews-Christopher Plummer-Dir. Robert Wise)

-SOME DAY MY PRINCE WILL COME. Filma: Edurnezuri (Walt Disney)

-SEND IN THE CLOWNS. Filma: A little night music (Elizabeth Taylor-Len Cariou-Dir. Harold Prince)

-ALL THAT JAZZ. Filma: Chicago (Renée Zellweger-Catherine Zeta-Jones-Dir. Rob Marshall)