Sinéad O'Connor abeslaria zendu da, 56 urte zituela, haren familiak baieztatu duenez.

Artista irlandarra (Dublin, 1966) 1990ean egin zen ospetsu, I Do Not Want What I Haven't Got diskoarekin.

Bilduma horretan argitaratu zuen, hain zuzen ere, haren kanta entzutetsuena, "Nothing Compares 2 U".

AURRERAPENA