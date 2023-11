kultura Zinebi Singapurreko eta Ukrainako gerrari buruzko filmek irabazi dute Zinebi jaialdia Agentziak | EITB MEDIA Publikatuta: 2023/11/17 21:32 (UTC+1) Azken eguneratzea: 2023/11/17 21:32 (UTC+1) Euskal Zinemaren Sari Nagusia Itziar Leemsansek zuzendutako 'Ximinoa' dokumentalak irabazi du, eta Alejandro Cabreraren 'El Soldao' filmak, berriz, Espainiako Zinemaren Sari Nagusia. Orria entzun Orria entzun

Orria entzun Orria entzun Leer en Castellano

Jaialdiko sari-banaketa. Argazkia: Zinebi Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Bidali

Esteka kopiatu

Singapurren ekoitzitako Beyond the Other Shore fikziozko filmak eta Ukrainako gerrari buruzko In the Rearview film luzeak irabazi dituzte Zinebi Bilboko Zinema Dokumental eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiko sari nagusiak.

Pek Jia Haiok eta Ang Jia Junek zuzendutako Singapurko filmak Zinebiko Sari Nagusia jaso du nazioarteko film laburren lehiaketan, 7.000 eurokoa.

Epaimahaiak 15 minutuko film labur horren "faktura zinematografiko bikaina" baloratu du. Lan horretan, gizon bat arrotz baten bat-bateko heriotzaren lekuko da, eta "bere hilkortasunari aurre egin behar dio".

"Poesiaz beteriko film laburra da, dueluaren bidetik garamatza", eta "adeitasun handiz, ikusleari aukera ematen dio ibilera fisikoaren eta protagonistaren barne-sentimenduen artean nabigatzeko", nabarmendu du epaimahaiak.

Jaialdiko sail ofizialeko saririk handiena, 12.000 eurokoa eta ZIFF (Zinebi First Film) nazioarteko lehiaketako opera prima onenari emandakoa, Maciek Hamelak zuzendutako In the Rearview film luzearentzat izan da.

Poloniako, Frantziako eta Ukrainako ekoizpeneko dokumental bat da; horretan, Ukrainako errepideetan furgoneta baten bidaia kontatzen du, filmaren zuzendaria eta Errusiak herrialde hori inbaditu ondoren ebakuatutako pertsonak bertan direla.

Film hori "ikuspegi minimalistaren indar bikainagatik" saritu du epaimahaiak, "izugarrikeria ikuspegi humanista batetik esploratuz", "irudi ustiatzailerik gabeko erretratu poetikoa eta gerraren mugitzailea" eskaintzeko.

Bilboko Udalak bultzatutako Zinebi jaialdiaren antolatzaileek jakitera eman dute ostiral honetan 65. lehiaketaren palmaresa. Bertan, 43 herrialdetako 128 filmek hartu dute parte, eta gaur amaituko da itxiera galarekin.

Euskal Zinemaren Sari Nagusia Itziar Leemsansek zuzendutako Ximinoa dokumentalak irabazi du, eta Alejandro Cabreraren El Soldao filmak, berriz, Espainiako Zinemaren Sari Nagusia.

Shadi Karamroudi irandar zuzendari, aktore eta idazlearen It turns blue film laburrak hiru sari lortu ditu Zinebi honetan: fikziozko film labur onenaren Mikeldi saria, EITB publikoaren saria eta Unicef saria.

Animaziozko film labur onenaren Mikeldi saria Carla Meloren La perra koprodukzio frantziar-kolonbiarrari egokitu zaio, eta dokumental labur onenaren saria Natalie Cubides-Bradyren The Veiled City filmak jaso du.

Zinebi Networking Bilboko Zinema Dokumentalaren Foro Profesionalean, 10.000 euroko bi sari eman zaizkie Lucia Malandro eta Daniel Saucedok zuzendu eta ekoitzitako La isla sumergida eta Patricia M. zuzendariaren Jo Soc lanei.

Palmaresa

ZINEBIko Sari Nagusia



Beyond the Other Shore

Euskal Zinemaren Sari Nagusia

Ximinoa

Espainiako Zinemaren Sari Nagusia

El soldao

Fikziozko Film Labur Onenaren Mikeldia

It Turns Blue

Film Labur Dokumental Onenaren Mikeldia

The Veiled City

Animaziozko Film Labur Onenaren Mikeldia

La perra

Publikoaren EITB Saria

It Turns Blue

Cineclub FAS Saria

Kusikozu

UNICEF Saria

It Turns Blue

European Film Awards 2024ko Hautagai Film Laburra

Valerija¿ Sara Jurincic

ZIFF Sari Nagusia¿

In the Rearview

ZIFF Gazte Epaimahaiaren Saria (UPV/EHU)

Zarata

ZINEBI Networking EITB 2023 Saria

La isla sumergida

ZINEBI Networking 2023 Saria

Jo Sóc

Impulso ECAM Saria

Inmersas en el Imserso

Aukera-(H)emen Saria¿

Mi reina

Aukera-Sortzaileak Saria

Ezagutzen ditugun bekain guztiak

Aukera – Nazioartekotze Zineuskadi Saria

Ezagutzen ditugun bekain guztiak