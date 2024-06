kultura Zinema Donald Sutherland aktore kanadarra zendu da 88 urte zituela Agentziak | EITB Media Publikatuta: 2024/06/20 21:10 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2024/06/20 21:11 (UTC+2) Sutherlandek 'Animal House' eta 'The Hunger Games' filmetan parte hartu du. Orria entzun Orria entzun

Donald Sutherland Donostiako Zinemaldian, 2019ko irailaren 23an. Argazkia: EFE Whatsapp

Donald Sutherland aktore kanadarra hil da gaur, 88 urte zituela, zineman eta telebistan ibilbide luzea egin ondoren. Besteak beste, 'Animal House' eta 'The Hunger Games' filmetan parte hartu du.

Aktorearen semeak jakinarazi du bere aitaren heriotza. "Pertsonalki, zinemaren historiako aktorerik garrantzitsuenetako bat iruditzen zait. Ez zen inoiz paper on, txar edo itsusi baten aurrean ikaratu. Egiten zuena maite zuen eta maite zuena egin zuen, eta ezin da hori baino gehiago eskatu. Ondo bizitako bizitza", azaldu du X. sare sozialean.

Donald McNichol Sutherland 1935ean jaio zen Saint Johnen, New Brunswicken (Kanada), eta ingeniari izateko zorian izan bazen ere, azkenean interpretazioaren alde egin zuen, eta hainbat telesailetan hasi zuen bere ibilbidea, besteak beste, 'The Saint' eta 'The Avengers' telesailetan.

Pantaila handian 'Il castello dei morti vivi' (Warren Kiefer, 1964) filmarekin (beldurrezko ekoizpen italiarra, Christopher Leerekin) debutatu ondoren, bere lehen arrakasta lortu zuen Robert Aldrichen 'The Dirty Dozen' (Urkamendiko hamabiak, 1967) gerra klasikoarekin, non Lee Marvin, Charles Bronson eta Telly Savalasekin la egin zuen.

Generoz aldatu gabe, ondoren 'M.A.S.H.' pelikulan protagonista nagusia izan zen (Robert Altman, 1970), 'Kelly' s Heroes' (Brian G. Hutton, 1970) eta 'Johnny Got His Gun' (Dalton Trumbo, 1971).

Donald Sutherland. Argazkia: EFE

Sutherland 'JFK' (Oliver Stone, 1991) filmeko parte ere izan zen, eta bertan Mr. X pertsonaia misteriotsua antzeztu zuen, Garrison fiskalari (Kevin Costner) Kennedy presidentearen hilketari buruzko informazio konfidentziala eskaini ziona.

'Space Cowboys' (2000) lanean jantzi espaziala jarri zuen, Tommy Lee Jones, James Garner eta Clint Eastwood aktoreekin batera astronauta beteranoen istorioaren protagonista izateko.

Hamarkada berean parte hartu zuen 'The Italian Job' en remakean (F. Gary Gray, 2003), Renee Zellwegerri Oscar saria eman zion 'Cold Mountain' draman (Anthony Minghella, 2003) eta 'Pride & Prejudice'ren egokitzapen berrian (Harrotasuna eta aurrejuzguak, Joe Wright, 2005).

Azken aldiko paper ospetsuenetako bat Presidente Snowrena da, 'The Hunger Games' filmeko gaizkile nagusiarena, Jennifer Lawrence aktorea protagonista duen sagarena.

'La migliore offerta' (Giuseppe Tornatore, 2013) filmean Geoffrey Rush izan zuen lagun, eta Forsaken western pelikulan (Jon Cassar, 2015) Kiefer Sutherlanden aitarena egin zuen, bere semea ere bizitza errealean.