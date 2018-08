James Avery aktorea zendu da

James Avery aktorea hil da, Los Angeleseko ospitale batean, bihotzean zituen arazoengatik ebakuntza bat egin ostean. Averyk "The Fresh Prince of Bel-Air" telesailean osaba Philen pertsonaia egiteagatik lortu zuen ospea.

Alfonso Ribeiro, telesailean Carlton pertsonaiarena egiten zuena, izan da albistearen berri eman duena. Twitterren argitaratu du mezua: "Oso triste nago James Avery hil delako. Bigarren aita bat izan zen niretzat. Haren falta sentituko dut".

I'm deeply saddened to say that James Avery has passed away. He was a second father to me. I will miss him greatly. pic.twitter.com/UrW0EeBFbO