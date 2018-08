Zinema

Heriotza

Jonathan Demme hil da, 'Bildotsen isiltasuna'ren zuzendaria

agentziak | erredakzioa

2017/04/26

73 urte zituela hil da, esofagoko minbiziaren ondorioz okerrera egin ostean.

Jonathan Demme Bildotsen isiltasuna (1991) 'thriller'aren zuzendaria hil da gaur New Yorken 73 urte zituela, esofagoko minbiziaren ondorioz okerrera egin ostean.

Zuzendariak bihotzeko arazoak ere bazituen, eta 2010ean minbiziaren aurkako tratamendua jaso ondoren, 2015ean berriro egin zuen okerrera, eta azken asteotan larri zegoen.

Philadelphia (1993) HIESari buruzko drama, Tom Hanks, Denzel Washington eta Antonio Banderas protagonista dituena, ere bere lan esanguratsuenetako bat da, Mantxuriako hautagaia-rekin (2004) eta Rachel getting married (2008) filmekin batera.

Zinegile ibilbidea 1970ean hasi zuen Demmek, Angels hard as they come pelikularen gidoia idatzi zuenean, eta lehenengo zuzendari lana The hot box-en egin zuen.

Baina Hollywoodeko handien artean jarri zituen lanak 80ko hamarkadan egin zituen: Melvin and Howard, Swing shift, Something wild eta Married to the mob.

Dena dela, goia 90eko hamarkadan jo zuen, Bildotsen isiltasuna (pelikula, gizonezko aktore, emakumezko aktore, zuzendari eta gidoi onenaren Oscar sariak) eta Philadelphia (Oscar saria Tom Hanksentzat eta Bruce Springsteenentzat) elkarren atzetik egin zituenean.