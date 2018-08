Roger Moore britainiar aktorea hil da

Roger Moore britainiarra, pantailan James Bond gisa eta “The saint” telesailean ezagutu genuen aktorea, hil da gaur Suitzan, minbiziaren ondorioz, haren familiak ohar batean iragarri duenez.

Moorek hainbat urte zaramatzan herrialde horretan bizitzen, eta minbiziaren aurkako borroka labur baten ondoren hil da.

“Atsekabe handiz, gure aita, sir Roger Moore, gaur hil dela jakinarazi behar dizuegu. Lur-jota gaude”, dio Deborah, Geoffrey eta Christian seme-alabek Twitterren eskegi duten mezuak.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg