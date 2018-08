Dock of the Bayk musikari buruzko hogei dokumental eskainiko ditu Donostian

Zinema

eitb.eus

2017/12/22

Musikako Zinema Dokumentalaren Donostiako jaialdiaren 11. edizioa urtarrilaren 6tik 13ra egingo dute.

Dock of the Bay Musikako Zinema Dokumentalaren Donostiako jaialdiaren 11. edizioa urtarrilaren 6tik 13ra egingo dute. Aurten, programazioak hiru sail izango ditu: Sail Ofiziala, lehiaketan sartuko diren musikako zortzi dokumentalekin (besteak beste, “Atrapados por la serpiente” Cancer Moon getxoztar taldeari buruzko lana erakutsiko dute bertan); Paint in Black atzera begirako saila; eta Perfect Day, nazioarteko musika dokumentalen ekoizpenaren barruan lanik aipagarrienak bilduko dituena.

Jaialdiak orotara eskainiko dituen 20 filmak Antzoki Zaharrean eta Trueba zinema aretoetan ikusi ahalko dira.

Dokumentalei, gainera, bestelako jarduerak batu dizkiete arduradunek: Ikusle Berriak saila; Gogoeta Seminarioaren hirugarren edizioa; Johnny Hallydayren biografia bat; Kutxa Kulturrekin lankidetzan eginiko erakusketa bat, eta, nola ez, musika programazioa (Kokoshca taldearen kontzertua Kutxa Kultur Kluba aretoan ostegunean, hilak 11, besteak beste).