CANNESKO ZINEMALDIA "Anora" filmak irabazi du Cannesko Urrezko Palma, eta "Emilia Perez"ek Epaimahaiaren zein aktoreen saria AGENTZIAK | EITB MEDIA Publikatuta: 2024/05/25 22:15 (UTC+2) Azken eguneratzea: 2024/05/25 22:15 (UTC+2) Gainera, George Lucas errealizadoreak Canneseko Zinemaldiko Ohorezko Urrezko Palma jaso du Hollywoodeko beste mito baten eskutik, bere lagun Francis Ford Coppolaren eskutik, hain zuzen ere.

Leer en Castellano

"Anora" filmeko taldea sariarekin. Argazkia: EFE

Sean Baker estatubatuarraren Anora izan da Cannesko Zinemaldiaren 77. edizioko irabazlea eta Jacques Audiarren Emilia Perez filmak, Mexikoko narko bati buruzko musikalak, Epaimahaiaren Saria eta emakumezko aktore guztien interpretazioarena eskuratu ditu.

Karla Sofia Gascon espainiarrak, Zoe Saldaña dominikarrak, Selena Gomez estatubatuarrak eta Adriana Paz mexikarrak osatzen dute Audiarden filmaren aktore taldea.

Protagonista gizonetik emakumera trantsizioantzen duen narko bat da. Bi rolak Gasconek antzezten ditu, Mexikon Espainian baino ezagunagoa den aktore trasak eta bera iza da kide guztien izenean saria jaso duena.

Karla Sofia Gascon. Argazkia: EFE

Urrezko Palmaren irabazle izan den Anora filmean, berriz, Mikey Madison aktorea da protagonista. Pelikulak sexu-langileen inguruko istorioa dibertigarri bat kontatzen du.

Madison Ani da, errusiar oligarka baten semearekin ezkontzen den dantzari erotiko gaztea. Oinarri sozial sakona duen istorio kaotiko bat kontatzen da filmean.

George Lucasek eman dio Bakerri Urrezko Palma eta oso hunkituta hitz egin du jasotzean: "Urrezko Palma hau duela 40 urtetik hona amesten ari naizen zerbait da, ez dakit orain zer egingo dudan bizitza osoan", esan du, "zinemak bizirik jarrai dezan borrokan" jarraituko duela gaineratzearekin batera.

Urrezko Palmaren izendapenak oso harrera ona izan du, nahiz eta faboritoa Mohammad Rasoulofen The seed of the sacred fig izan, Irango askatasun gabezia kritikatzen duen filma. Hain zuzen ere, Irandik alde egin behar izan du Rasoulofek "herrialdearen segurtasunaren aurkako krimenak egiteagatik" zortzi urteko kartzela-zigorrari ezarri baitiote.

Rasoulofek Epaimahaiaren Sari Berezia jaso du, hori bai. Zuzendariak hunkituta jaso du oroigarria eta bere taldekideei eskaini die. "Ez utzi Errepublika Islamikoak horrela tratatzen irandarrak", eskatu du errealizadoreak.

Mohammad Rasoulof. Argazkia: EFE

Epaimahaiaren Sari Nagusia, berriz, garrantzian bigarrena dena, Payal Kapadia indiarraren All we imagine as light filmarentzat izan da.

Zuzendaritza onena Miguel Gomes portugaldarrak eskuratu du Grand Tour fikzioa eta dokumentala, zuri-beltza eta kolorea nahasten dituen filmarentzat izan da.

Gidoi onenaren saria Coralie Fargeat frantziarrarentzat izan da, The Substance filmarengatik. Oso harrera ona izan du Cannesen eta Demi Mooreren lana nabarmendu dute askok.

Aktore onenaren saria, azkenik, Jesse Plemons estatubatuarrarentzat izan da, Kind of Kindness (Yorgos Lanthimos) filmarengatik. Istorio independente honekin, zuzendari greziarra bere unibertso bihurri eta lotsagabera itzuliko da.

George Lucasek Cannesko Ohorezko Urrezko Palma jaso du bere lagun Coppolaren eskutik

Gainera, George Lucas zinemagileak Canneseko Zinemaldiko Ohorezko Urrezko Palma jaso du Hollywoodeko beste legenda baten eskutik, Francis Ford Coppola lagunaren eskutik, hain zuzen ere.

'Star Wars' filmaren sortzaileak 80 urte ditu, eta txalo zaparrada luze batekin hartu dute Lumiere Antzoki Handian, John Williamsek Luke Skywalker eta enparauen abenturetarako sortutako soinu-banda ikonikoa txalo hotsen azpian geratzen zelarik.

Txalo horiei eskuarekin agur eginez erantzun die Lucasek eta hatz lodia altxatuz.