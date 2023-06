Azkena Rock 2023 Jueves Rancid prende el Azkena Rock Festival N. V. | EITB Media Publicado: 16/06/2023 10:56 (UTC+2) Última actualización: 16/06/2023 11:34 (UTC+2) El punk rock del grupo californiano se elevó en la primera jornada del festival gasteiztarra, bien secundado por El Drogas y Monster Magnet. El ARF 2024 ya tiene fechas: 20, 21 y 22 de junio. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Tim Armstrong (Rancid) durante su concierto en el Azkena. Foto: Oscar L Tejeda. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Rancidek Azkena Rock Festival piztu du

El Azkena Rock Festival ya ha inaugurado su vigesimoprimera edición en una primera noche, la del jueves, en la que Rancid, El Drogas y Monster Magnet certificaron que son apuestas seguras en un festival de rock.

Abrieron en día Liher, a los que tomaron el relevo los brasileños Os Mutantes.

Lide Hernando. Foto: Jordi Vidal.

Steve Earle realizó un concierto acústico, al que siguió, bajo el despejado cielo de Vitoria, un chaparrón de clásicos de Barricada propuestos por El Drogas: "Tan fácil", "No sé qué hacer contigo", "Bahía de Pasaia", "Rojo"…

Ya con la noche, llegó el turno del punk rock bailable de los históricos californianos Rancid y el rock granítico de los estadounidenses Monster Magnet.

Viernes

El día central del Azkena Rock Festival comenzará pronto, a las 13:30, en la Plaza de la Virgen Blanca con el concierto de The Fuzillis.

Más tarde, en Mendizabala, a partir de las 17:30 habrá ocasión de ver a los gasteiztarras Pasadena, además de The Pretenders, Incubus, The Soundtrack Of Our Lives, Calexico, The Undetones, Gwar…

Azkena Rock Festival 2024

Nada más empezar la edición de este año, la organización del festival anunció que el próximo año el Azkena Rock Festival se celebrará los días 20, 21 y 22 de junio de 2024. Los primeros bonos se pueden adquirir por 105 euros en el recinto del festival.