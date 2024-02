Azkena Rock 20-22 de junio El Azkena Rock Festival anuncia a Band of Horses como nuevo cabeza de cartel N. V. | EITB Media Publicado: 09/02/2024 11:07 (UTC+1) Última actualización: 09/02/2024 11:21 (UTC+1) La banda norteamericana ofrecerá en Vitoria su único concierto en Europa en 2024, y se une a Queens of the Stone Age, Sheeryl Crow y Jane's Adidction. También estarán en el ARF, que ha desvelado su programación por días, Mavis Staples, L7, Redd Kross, Warren Haynes y Demolition 23. Escuchar la página Escuchar la página

El festival Azkena Rock Festival, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de junio en Vitoria-Gasteiz, en el recinto de Mendizabala, anuncia al grupo norteamericano Band Of Horses como cabeza de cartel, y se une a los ya anunciados Queens Of The Stone Age, Sheryl Crow y Jane's Addiction.

Los creadores de temas tan emocionantes como "The funeral", "Is there a ghost?" y "No one's gonna love you" actuarán el sábado, igual que Sheryl Crow; Jane's Addiction, con Perry Farrel, Stephen Perkins, Eric Avery y Dave Navarro, capitaneará la jornada del jueves; y el viernes será el turno de Queens of the Stone Age.

Además, también se suman a la vigésima segunda edición del festival rockero por excelencia en Euskal Herria la leyenda del soul Mavis Staples, L7 interpretando su disco Bricks Are Heavy, Redd Kross, Warren Haynes Band, proyecto en solitario del líder de Gov't Mule, Demolition 23., banda formada por Michael Monroe y otros ex Hanoi Rocks, The Real McKenzies, Bonafide, La Perra Blanco, Whispering Sons y los gasteiztarras Entropía.

El jueves, en la primera jornada del festival, tocarán Jane's Addiction, Ty Segall, Tarque & La Asociación del Riff, Bonafide, Whispering Sons, Brigade Loco y Txopet.

El viernes será el turno de Queens of The Stone Age, L7, Arde Bogotá, Glen Hansard, Demolition 23., Redd Kross, The Rain Parade, La Perra Blanco, The Real McKenzies, The Black Halos, Dea Matrona y Ezpalak.

Para la jornada final del Azkena Rock Festival quedan Band Of Horses, Sheryl Crow, Mavis Staples, Warren Haynes Band, St. Paul & The Broken Bones, All Them Witches, Psychedelic Porn Crumpets, The Detroit Cobras, The Pleasure Fuckers, Lendakaris Muertos, Pi L.T., Moonshine Wagon, y Entropía.

Los bonos ya están a la venta (169,50 euros -15 más a partir del 14 de febrero-, 109,50 para las personas entre 15 y 23 años y gratuito para menores), y las entradas de día (50 euros para el jueves y 75 tanto para el viernes como para el sábado) estarán disponibles a partir del 14 de febrero a las 10:00 horas en la web del festival.