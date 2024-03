Azkena Rock Escenario Trashville The Mummies, Les Greene y Los Sírex se unen al Azkena Rock N. V. | EITB Media Publicado: 14/03/2024 12:34 (UTC+1) Última actualización: 14/03/2024 12:34 (UTC+1) El festival gasteiztarra, que se celebrará entre los días 20 y 22 de junio, presenta la programación del escenario Trashville. Escuchar la página Escuchar la página

The Mummies pondrá a bailar la carpa Trashville

Euskaraz irakurri: The Mummies, Les Green eta Los Sírex, Azkena Rock Festivaleko Trashville gunean

The Mummies, Les Greene y Los Sírex se unen al Azkena Rock Festival de este año, dentro de la programación de la carpa Trashville, "un festival dentro del festival como lo definen sus organizadores".

A la cabeza del cartel del Trashville se sitúan The Mummies con "un espectáculo de sonido desafiante que tuvo una fuerte influencia, desde California, en el 'garage punk' de los 90".

Les Greene llevará a Vitoria los sonidos de los años 60 con una mezcla de soul, funk y R&B.

Y también estarán en la carpa los veteranísimos Los Sírex, banda española surgida en 1959 cuya canción "Si yo tuviera una escoba" fue un grandísimo éxito en su época.

Durante los tres días de Azkena Rock Festival también pasarán por la carpa principal de Trashville las propuestas de Jo Carley and The Old Dry Skulls y la guitarrista belga Ghalia Volt.

También ofrecerán sus conciertos The Bank Robbers y el trío de las madrileñas Tiburona.

El escenario Trashville se enmarca en el festival Azkena Rock, que este año contará, entre otros, con Jane's Addiction, que tocarán el día 20; Queens Of The Stone Age, que lo harán el 21; y Band of Horses y Sheryl Crow, que actuará el 22.