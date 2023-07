Bilbao BBK Live Festival Guía del Bilbao BBK Live: información útil B. F. - N. V. | EITB Media Publicado: 04/07/2023 12:37 (UTC+2) Última actualización: 04/07/2023 12:37 (UTC+2) Ya está aquí la decimosexta edición del festival bilbaíno, y hemos recopilado información práctica para que todo te sea más fácil. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri: Bilbao BBK Liveko gida: nola iritsi eta eskumuturrei buruzko informazio guztia

El festival Bilbao BBK Live celebrará su decimoséptima edición los días 6, 7 y 8 de julio en Kobetamendi, y el recinto se abrirá todos los días de 17:00 a 07:00 horas. Recuerda que algunos de los grupos participantes son M83, Florence + The Machine, The Chemical Brothers, Arca, Amaia, Txopet y Bengo (jueves), Pavement, Phoenix, Duki, The Blaze, Rüdiger y Ben Yart (viernes) y Arctic Monkeys, Idles, 070 Shake, Love of Lesbian, Merina Gris, Eneritz Furyak y Hofe X 4:40 (sábado, con todas las entradas de día vendidas).

CÓMO LLEGAR

Autobús

Para subir a Kobetamendi o bajar del recinto, existe un servicio de autobuses gratuitos. A la ida, los autobuses se toman en dos paradas: cerca de San Mamés (calle Capuchinos de Basurto, detrás de la sede de EITB) y en el BEC! de Barakaldo, junto a la parade de metro de Ansio.

Horario

Miércoles: 12:00 – 00:00

Jueves, viernes y sábado: 24 horas

Domingo: 00:00 – 15:00

Durante los días de festival, a partir de las 16:00 horas, los autobuses llegarán hasta la antigua fábrica de Beyena, por lo que los y las asistentes tendrán que subir a pie los 800 metros hasta la entrada del recinto.

Metro

Metro Bilbao ofrecerá servicio nocturno especial de jueves a domingo para que quienes vayan a Kobetamendi puedan volver a casa.

El jueves, los servicios serán los siguientes

Servicio especial para el jueves

Vehículo particular

La subida a Kobetamendi está prohibida para coches particulares, por lo que quienes lleguen en coche podrán aparcar desde el miércoles al mediodía en el parquin del BEC por 18 euros.

Salida a Kobetamendi

Este año la organización del Bilbao BBK Live ha organizado una salida a pie por Kobetamendi para conocer mejor los alrededores del recinto. Quienes tengan intención de realizarla, pueden apuntarse en la web del festival.

PULSERAS

El bono o la entrada de día han de ser canjeados por una pulsera, que se podrá retirar en el horario siguiente: Sala BBK (4 de julio hasta las 20:00 horas), BEC! (5-8 de julio, 10:00-02:00) y San Mamés (5-8 de julio, 10:00-02:00).

La pulsera es obligatoria para entrar al recinto de conciertos, a los autobuses. Además, todos los pagos dentro del recinto (comida, bebida y merchandising) se habrán hacer obligatoriamente con la pulsera.

Aqui os dejamos los días,horarios y lugares donde puedes conseguir tu pulsera para #bilbaobbklive. ¿ NO SE PONDRAN PULSERAS EN EL RECINTO ¿ LAS PULSERAS SE PONDRAN INDIVIDUALMENTE AL ENTREGAR TU ENTRADA, NO SE PUEDEN RECOGER PULSERAS DE OTRA PERSONA ¿ pic.twitter.com/Ykhl2M8Ttl — Bilbao BBK Live (@bilbaobbklive) June 27, 2023

Online

La pulsera se puede cargar online hasta que finalice el festival. Cuando tengas tu pulsera, el importe que has cargado se cargará automáticamente en el chip de tu pulsera.

Una vez creada la cuenta cashless, tienes dos opciones:

Carga automática: Una vez que tu saldo baje de 10 euros, se te cargarán automáticamente 20 euros, un máximo de siete veces. Se trata de una opción voluntaria que cada persona tiene que activar.

Carga manual: la pulsera se puede cargar tantas veces como se quiera a través del móvil, un formulario y el perfil.

En el festival

La pulsera contiene un código QR con un chip. Una vez recogida la pulsera, se podrá escanear con el movil y cargar con la tarjeta bancaria, Apple Pay, Google Pay.