Cine Cine 'Oddity', mejor largometraje de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián EITB MEDIA Publicado: 01/11/2024 16:10 (UTC+1) Última actualización: 01/11/2024 16:10 (UTC+1) El galardón al mejor corto ha sido para Wander to Wonder de Nina Gantz y el mejor corto de animación para Playing God de Matteo Burani. 'Oddity', mejor largometraje de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián

Euskaraz irakurri: 'Oddity' pelikulak lortu du Beldurrezko Zinemaren 35. Asteko film luze onenaren saria

Hoy, viernes, la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián ha dado a conocer el palmarés de su 35. edición, en la que el largometraje Oddity (Damian McCarthy, 2024) se ha llevado el premio a la mejor película.

El galardón al mejor corto ha sido para Wander to Wonder de Nina Gantz y el mejor corto de animación para Playing God de Matteo Burani. El Jurado, compuesto por Heidi Honeycutt, Asier Mensuro y Rocío Moreno, ha decidido conceder el premio al mejor cortometraje a Wander to Wonder "por crear un universo propio que evoca con nostalgia y decadencia un momento de la historia de la animación en sí misma".

El público también ha premiado el mejor corto español, que en esta 35 edición ha recaído en La Valla.

El jurado ha decidido conceder el "Méliès de Plata" al mejor cortometraje fantástico europeo a Etorriko da (eta zure begiak izango ditu) "por su original estilo visual e innovadora visión sobre la pandemia, por construir una historia compleja rica en capas, visiones y lecturas".

Por último, EITB ha premiado a Xanti Rodriguez por su pelikula Gizaki.

La 35 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que se clausura esta noche en el Teatro Principal con la proyección de Una ballena (2024).