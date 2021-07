28/07/2021 12:26 Zinemaldia 69ª edición Trece cineastas, a por el premio New Directors del Zinemaldia con sus primeros o segundos largometrajes N. V. | EITB Media Esta sección del Festival de San Sebastián, que celebrará su sexagésima novena edición entre el 17 y el 25 de septiembre, ofrecerá nueve óperas primas. Escuchar la página Escuchar la página

Un total de trece primeras y segundas películas de quince países se disputarán el Premio Kutxabank-New Directors, dotado con 50 000 euros, de la 69 edición Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que celebrará su 69 edición del 17 al 25 de septiembre.

Del total de trabajos elegidos, nueve son óperas primas y el resto son segundas películas de sus autores. Philippe Grégoire es uno de los cineastas que presentarán su debut en el largometraje dentro de New Directors: 'Le bruit des moteurs/ The Noise of Engines'.

El director turco Selman Nacar firma el proyecto con el que ganó los Premios WIP Europa de la Industria y WIP Europa en San Sebastián el año pasado, 'Iki Safak Arasinda/ Between Two Dawns', centrada en los conceptos de conciencia, familia y justicia.

También participarán en New Directors el esloveno Darko Sinko con 'Inventura/ Inventory', la coreana Hong Sung-eun con 'Hon-ja Sa-neun Sa-ram-deul/ Aloners', Mara Pescio con 'Ese fin de semana/ That Weekend' y el actor estadounidense Fran Kranz con su primer trabajo como realizador, 'Mass',.

Javier Marco, que posee amplia experiencia en el campo del cortometraje, participará con 'Josefina/ Josephine', una historia escrita por Belén Sánchez-Arévalo y protagonizada por Emma Suárez y Roberto Álamo.

Por su parte, el uruguayo Agustín Banchero presentará 'Las vacaciones de Hilda/ Hilda's Short Summer', y la directora rusa Lena Lanskih 'Nich'ya/ Unwanted'.

Entre quienes presentarán su segundo largometraje en New Directors figuran el colombiano Juan Sebastián Mesa con 'La roya/ The Rust' y el actor rumano Emanuel Parvu, que ganó los premios al mejor director y actor en el Festival de Sarajevo con su debut, 'Meda or The Not So Bright Side of Things' (2017), y ahora concursará en San Sebastián con 'Marocco/ Mikado', un filme sobre las decisiones, la desconfianza y la culpa.

Por otro lado el tándem formado por la argentina Silvina Schnicer y el catalán afincado en Buenos Aires Ulises Porra regresará a la sección con 'Carajita', centrada en el colapso de la relación entre una joven y la nana que la crio.

Finalmente, el cineasta chino Sun Liang presentará 'Shu Qi Shi Guang/ Lost in Summer', sobre un joven adolescente enfrentado a la confusión vital.