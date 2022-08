Zinemaldia 70ª edición Laura Mora, Hong Sang-soo y Sebastián Lelio, entre los primeros nombres de la Sección Oficial del Zinemaldia N. V. | EITB Media Publicado: 02/08/2022 11:21 (UTC+2) Última actualización: 02/08/2022 11:22 (UTC+2) El Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha anunciado una selección de películas que optarán a los principales galardones. Se unen a las ya anunciadas "Suro", "La consagración de la primavera", "La maternal" y "Girasoles silvestres". Escuchar la página Escuchar la página

Los nuevos trabajos de Manuel Abramovich, Christophe Honoré, Sebastián Lelio, Diego Lerman, Marco Martins, Laura Mora, Frelle Petersen, Hong Sang-soo, Ulrich Seidl y Petr Václav competirán en la Sección Oficial de la 70ª edición del Festival de San Sebastián, que tendrá lugar del 16 al 24 de septiembre. Además, también estarán en la competición los debuts de Genki Kawamura y Marian Mathias.

Todas estas películas se unen a las ya anunciadas en el acto de presentación del cine estatal del Zinemaldia, entre las que destaca "Suro", del director donostiarra Mikel Gurrea. También estarán en Sección Oficial "La consagración de la primavera" (Fernando Franco), protagonizada por el zumaiarra Telmo Irureta, "La maternal" (Pilar Palomera) y "Girasoles silvestres" (Jaime Rosales).

El cineasta argentino Manuel Abramovich (Buenos Aires, 1987), varias de cuyas anteriores obras han pasado por Zabaltegi-Tabakalera, concursará con su cuarto largometraje, Pornomelancolía / Pornomelancholia, el retrato de un sex-influencer.

El director galo Christophe Honoré (Carhaix-Plouguer, 1970) volverá a competir por la Concha de Oro con Le Lycéen / Winter Boy, un filme sobre un adolescente en crisis tras la muerte de su padre. En el reparto figuran Paul Kircher, Vincent Lacoste y Juliette Binoche, una de los premios Donostia de esta septagésima edición.

Genki Kawamura (Yokohama, 1979) debuta como director con Hyakka / A Hundred Flowers, acerca de una mujer con alzhéimer, y Sebastián Lelio (Mendoza, 1974), director de Gloria (2013) y Una mujer fantástica / A Fantastic Woman (2017), se estrena en la Sección Oficial con The Wonder, ambientada a mediados del siglo XIX en un pueblo irlandés donde dicen que una niña ha sobrevivido sin comer durante meses.

El argentino Diego Lerman (Buenos Aires, 1976) vuelve a concursar con El suplente / The Substitute, que recoge las andanzas de un profesor en los suburbios de Buenos Aires, y la debutante estadounidense Marian Mathias (Chicago, 1988) presenta su primer largometraje, Runner, que aborda el encuentro de dos jóvenes en el medio oeste americano.

Rodado y ambientado en Gran Bretaña, Great Yarmouth-Provisional Figures es el nuevo trabajo de Marco Martins (Lisboa, 1972), que aborda el drama de la inmigración, y la colombiana Laura Mora (Medellín, 1981) presentará su segundo largometraje, Los reyes del mundo / The Kings of the World, un cuento subversivo y fantástico protagonizado por cinco chicos de la calle de Medellín.

El danés Frelle Petersen (Aabenraa, 1980) concursará con Resten af livet / Forever, que ofrece un retrato complejo y lleno de vida de una familia en duelo por la pérdida del hijo mayor y hermano.

Hong Sang-soo (Seúl, 1960) competirá con Top / Walk Up, la historia de los encuentros que un cineasta de mediana edad mantiene con distintas personas. El director surcoreano ganó la Concha de Plata a mejor dirección en 2016 con Dangsinjasingwa dangsinui geot / Lo tuyo y tú (2016).

Finalmente, el austríaco Ulrich Seidl (Viena, 1952) se estrena en la competición oficial con Sparta, y el checo Petr Václav (Praga, 1967) se estrenará en la Sección Oficial con el largometraje, Il Boemo, un drama biográfico centrado en la figura de Josef Myslivecek, uno de los compositores más prolíficos de ópera italiana de la década de 1770.

Además, al margen de la competición se ofrecerá la proyección especial de La (très) grande évasion / Tax Me If You Can, una producción francesa en la que Yannick Kergoat (Le Raincy, 1962) rastrea los circuitos de la evasión fiscal y descifra los mecanismos del fraude a gran escala.